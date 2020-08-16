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    25 миллионов тенге похитили на ремонте школы в Атырау

    16 Августа 2020, 00:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау на ремонте школы похитили 25 млн тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратурой области проведен анализ эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных программ. Установлено, что на капитальный ремонт средней школе №5 имени Г. Мусрепова в 2017 году было выделено 279 млн тенге Ремонт провели. Однако в марте текущего года от несильного ветра произошло разрушение облицовки здания школы. Согласно заключению независимого эксперта, причиной стало несоблюдение архитектурно-строительных норм, а также невыполнение всех необходимых работ. В результате хищения средств государству причинен ущерб на общую сумму в 25 млн тенге», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

    В ведомстве проинформировали, что материалы прокуратура города направила в Антикоррупционную службу. Начато досудебное расследование по факту растраты бюджетных средств по части третьей статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция Происшествия Генпрокуратура Строительство
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