25 миллионов тенге похитили на ремонте школы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау на ремонте школы похитили 25 млн тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой области проведен анализ эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных программ. Установлено, что на капитальный ремонт средней школе №5 имени Г. Мусрепова в 2017 году было выделено 279 млн тенге Ремонт провели. Однако в марте текущего года от несильного ветра произошло разрушение облицовки здания школы. Согласно заключению независимого эксперта, причиной стало несоблюдение архитектурно-строительных норм, а также невыполнение всех необходимых работ. В результате хищения средств государству причинен ущерб на общую сумму в 25 млн тенге», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве проинформировали, что материалы прокуратура города направила в Антикоррупционную службу. Начато досудебное расследование по факту растраты бюджетных средств по части третьей статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК.