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    25 международных прямых рейсов доступны из Нур-Султана

    15 Февраля 2022, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент из столицы осуществляются 25 прямых рейсов в международные направления. Об этом сообщил заместитель председателя ТОО «Городской центр развития инвестиций Astana Invest» Жалгас Молжигит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в компании Astana Invest отметили увеличение туристического потока в столицу по итогам 9 месяцев 2021 года. Общее количество туристов, которые посетили нашу столицу составляет 525 тысяч человек.

    «На данный момент существуют прямые рейсы с 25 странами. Прямые рейсы осуществляются по 76 маршрутами в неделю. До пандемии было 99 маршрутов, надеемся, что этого показателя мы достигнем в этом году», - отметил Жалгас Молжигит в ходе совещания по разъяснению возмещения части затрат субъектам предпринимательства, прошедшего в Нур-Султане.

    В свою очередь, заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев отметил, что по итогам 2021 года в городе был реализован ряд проектов в сфере туризма.

    «Все мы знаем, что в 2020-2021 годах из-за пандемии туристическая отрасль в целом потерпела убытки с введением ограничительных мер. Поэтому государством приняты новые меры поддержки туризма. В этом году совместно с Комитетом индустрии туризма, компанией Kazakh Tourism отдельно принимаются меры господдержки, такие как Kids go free. Помимо этого, для бизнесменов, предпринимателей создаются условия по закупу автобусов, к примеру. Со стороны государства субсидируется какая-то часть, бизнесмены будут возмещать затраты на покупку автобусов», - прокомментировал заместитель акима столицы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Туризм Транспорт
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