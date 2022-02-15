25 международных прямых рейсов доступны из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент из столицы осуществляются 25 прямых рейсов в международные направления. Об этом сообщил заместитель председателя ТОО «Городской центр развития инвестиций Astana Invest» Жалгас Молжигит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в компании Astana Invest отметили увеличение туристического потока в столицу по итогам 9 месяцев 2021 года. Общее количество туристов, которые посетили нашу столицу составляет 525 тысяч человек.

«На данный момент существуют прямые рейсы с 25 странами. Прямые рейсы осуществляются по 76 маршрутами в неделю. До пандемии было 99 маршрутов, надеемся, что этого показателя мы достигнем в этом году», - отметил Жалгас Молжигит в ходе совещания по разъяснению возмещения части затрат субъектам предпринимательства, прошедшего в Нур-Султане.

В свою очередь, заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев отметил, что по итогам 2021 года в городе был реализован ряд проектов в сфере туризма.

«Все мы знаем, что в 2020-2021 годах из-за пандемии туристическая отрасль в целом потерпела убытки с введением ограничительных мер. Поэтому государством приняты новые меры поддержки туризма. В этом году совместно с Комитетом индустрии туризма, компанией Kazakh Tourism отдельно принимаются меры господдержки, такие как Kids go free. Помимо этого, для бизнесменов, предпринимателей создаются условия по закупу автобусов, к примеру. Со стороны государства субсидируется какая-то часть, бизнесмены будут возмещать затраты на покупку автобусов», - прокомментировал заместитель акима столицы.