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    25 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    25 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день щитовидной железы

    Учрежден по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации (ETA) в 2008 году. Во Всемирный день щитовидной железы в разных странах мира проводятся мероприятия, цель которых - повысить уровень информированности населения о заболеваниях щитовидной железы, методах их лечения и профилактики.

    Всемирный день по борьбе с рассеянным склерозом

    Отмечается ежегодно в последнюю среду мая, впервые отмечали в 2009 году. Учрежден по инициативе Международной федерации рассеянного склероза для распространения информации об одном из наиболее часто встречающихся неврологических заболеваний и консолидации усилий по борьбе с ним.

    Основная задача дня - привлечь внимание к проблеме рассеянного склероза на международном уровне, помочь людям, живущим с рассеянным склерозом, и их семьям, а также собрать средства на исследования этого заболевания.

    Международный день пропавших детей

    Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки. В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски так и не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный день пропавших детей и установлена его дата - 25 мая.

    Праздник фонтанов в Алматы

    Отмечается ежегодно с 2005 года. В этот день вечером одновременно начинают работать все фонтаны города. Учрежден постановлением акимата города Алматы.

    День филолога

    Является профессиональным праздником и отмечается людьми, деятельность которых связана с культурой, письменностью и историей. Праздник был утвержден в 1989 году постановлением Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO). Подобное решение было принято для того, чтобы показать великую значимость филологических наук. Ведь именно письменность, культура и история являются основными составляющими любого народа.

    СОБЫТИЯ

    В 1931 году в Алматинском округе образован новый Балхашский район. Районный центр располагался в ауле Караозек.

    В 1992 году в Москве было подписано соглашение о взаимной помощи, дружбе, сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, а также были достигнуты договорённости о нерушимости границ между РК и РФ.

    В 2006 году было завершено заполнение участка нефтепровода Атасу-Алашанькоу, расположенного на территории КНР. Протяженность трассы нефтепровода Атасу-Алашанькоу составляет 962,2 км, диаметр трубопровода - 813 мм. Проектная пропускная способность составляет 20 млн тонн нефти в год, в том числе на первом этапе - 10 млн тонн в год. Трасса нефтепровода проходит по территории трех областей РК - Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской - до конечного пункта Алашанькоу на территории КНР.

    В 2010 году в Астане во Дворце мира и согласия был открыт научно-исследовательский центр - Тюркская академия. В открытии уникального исследовательского центра приняли участие президенты Республики Казахстана и Турции Нурсултан Назарбаев и Абдулла Гюль, а также видные тюркологи из Казахстана, Турции, США, России (Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Якутия), Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

    Целью Академии является изучение истории, языка, литературы и культуры тюркского мира с древних времен до наших дней, а также координирование и содействие научным исследованиям об истории тюркского мира, начиная с древних веков и до современности, изучение тюркского языка и литературы, культуры, а также исследование общего тюркского мира на основе открытии уникальных источников и выявление роли и места тюркских государств в мировом пространстве. 27 августа 2014 года Академия получила международный статус. В настоящее время президентом Международной тюркской академии (TWESCO) является Дархан Кыдырали.

    В 2015 году в турецком городе Адана, расположенном в средиземноморской ривьере Турции, состоялась торжественная церемония открытия проспекта имени Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, расположенного в центральной части города, где находится старейший колледж Аданы, имеющий историческую ценность.

    Решение о присвоении одному из крупнейших центральных проспектов города имени Н. Назарбаева принято на заседании областного маслихата Аданы в честь Первого Президента Казахстана, который внес огромный вклад в развитие казахстанско-турецких отношений.

    В 2016 году в Акмолинской области прошла торжественная церемония открытия памятника видному государственному и военному деятелю Республики Казахстан, первому министру обороны независимого Казахстана, Герою Советского Союза, Халық Каhарманы, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.

    В 2017 году в Астане, во Дворце мира и согласия, открылся Музей наследия репрессированных тюркологов. В экспозиции были представлены личные вещи, которыми пользовались такие известные ученые-тюркологи, как Абдуали Кайдар, Абжан Куришжанов, Амир Нажип, Рабига Сыздыкова и Осман Фикри Серткаяни и другие, а также ранее неизвестные их рукописи и дневники.

    В торжественном мероприятии приняли участие ученые, интеллигенция и представители СМИ из Азербайджана, России, Турции, Узбекистана и Монголии.

    В 2017 году в Павлодаре у реки Иртыш было обнаружено место резиденции известного военного и государственного деятеля XVIII века Султанмухамеда Бахадура султана.

    Археологи павлодарского «Маргулан-центра» во главе с Тимуром Смагуловым нашли место, где 3 столетия назад находилась ставка правителя Прииртышья.

    Султанмухамед Бахадур султан был двоюродным братом Аблай хана. Дипломатические переписки характеризуют его как мудрого и тонкого политика. Правитель участвовал в одном из главных сражений с регулярно совершавшими тогда набеги джунгарами.

    В 2018 году на территории музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» состоялась церемония открытия мемориальной плиты в память о женщинах еврейской национальности, отбывавших срок в лагере в 1938-1953 годах.

    Установка мемориального знака направлена на сохранение памяти о трагических днях и событиях 30-50-х годов прошлого века. В разные годы в «лагпункте №26», известном как Акмолинский лагерь жен изменников родины, содержались 855 женщин еврейской национальности, что составляло более 16% всех узниц лагеря. Всего архивы музея хранят имена женщин 62 национальностей, отбывавших срок заключения в АЛЖИРе.

    В 2019 году в Казахстане впервые отметили Международный день миротворцев ООН, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН 29 мая 2002 года.

    Главная цель всех мероприятий, которые проходят в этот день - воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру, в том числе казахстанских миротворцев.

    В 2019 году в Токио на Международном первенстве по пауэрлифтингу Караман Абдулкарим дважды стал чемпионом мира и установил новый мировой рекорд - 175,5 кг.

    Караман Абдулкарим - выпускник областной комплексной спортивной школы, теперь подопечный Школы высшего спортивного мастерства Карагандинской области. Он не только сам выступает на соревнованиях, но и тренирует детей в своем родном поселке Агадырь.

    В 2020 году в рамках Года волонтера был реализован общенациональный проект «Birgemiz: Taza Álem», направленный на защиту окружающей среды.

    Цель проекта - вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, обеспечение взаимодействия с экологическими волонтерскими движениями, направленными на защиту окружающей среды и экологическую безопасность.

    В 2021 году Глава государства К. Токаев подписал поправки в Конституционный закон «О выборах в Казахстане», предусматривающие введение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и голосование против всех кандидатов.

    Также были внесены нормы по снижению порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7 до 5 процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

    В 2021 году в г. Нур-Султане открылся торговый дом Азербайджана, призванный увеличить взаимный торговый оборот, так как Азербайджан и Казахстан являются не только братскими государствами, но и стратегическими партнерами.

    «Это первый в Казахстане и единственный торговый дом Азербайджана. Казахстанцы теперь смогут напрямую покупать азербайджанские сладости и продукты питания, а также и другую продукцию», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Казахстане Рашад Маммадов.

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