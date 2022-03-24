25 марта в Кыргызстане стартует перепись населения и жилищного фонда

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Наиболее значимое событие 2022 года – это перепись населения и жилищного фонда, которая стартует уже завтра, 25 марта, и продлится вплоть до 2 мая. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя кабинета министров, председатель республиканской комиссии по подготовке к переписи населения Арзыбек Кожошев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По его словам, перепись населения проводится раз в 10 лет.

«В истории первая перепись в Кыргызстане состоялась в 1999 году, вторая перепись была в 2009 году соответственно. Согласно данной схеме третью перепись мы должны были провести еще в 2019 году, однако мировая пандемия не предоставила такой возможности», - сказал он.

Он отметил, что перепись населения имеет огромное социальное, экономическое и политические значение для государства.

«Именно ориентируясь на статистические данные, составляются проекты развития в той или иной сфере. Кроме того, после переписи у нас будут объективные данные о возрастном составе населения и демографическом росте. Также перепись позволит выявить общее количество подростков, школьников, студентов и детей дошкольного возраста. Эти данные дают четкое представление о том, какие социальные объекты необходимо возводить в регионах. Для примера, в стране есть села, где строятся огромные школы, но количество детей не соответствует таким параметрам. Именно перепись населения станет регулятором в таких вопросах», - подчеркнул он.

Кожошев также добавил, что для переписи населения и жилищного фонда из республиканского бюджета выделено 321 млн сомов. «Часть из этих средств уйдет на зарплату переписчиков. Нам оказывают поддержку международные организации в лице ООН. Также из Всемирного банка выделено 5 млн сомов, для обучения персонала и проведения иных учебных семинаров», - сказал он.

Касаясь количества переписчиков, Арзыбек Кожошев отметил, что их более 28 тысяч.

«Всего нанято более 28 тысяч переписчиков. Впервые перепись населения будет проводиться в электронном формате. Все переписчики для этого наделены специальными смартфонами. Также они провели специальные учебные курсы», - заключил он.