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    25-летняя девушка водитель сбила дорожный знак и остановку в Актобе

    3 Декабря 2021, 15:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 25-летняя девушка водитель из Актобе сбила на своей автомашине дорожный знак и остановочный павильон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Водитель двигалась со стороны аэропорта и врезалась в остановку возле клинико-диагностического центра № 7. От удара остановка упала набок, также вдребезги разлетелся дорожный знак, обозначавший остановку общественного транспорта.

    «Сегодня ночью 25-летняя девушка водитель автомашины «BMW» двигаясь со стороны аэропорта по проспекту Богенбай батыра напротив клинико-диагностического центра № 7, нарушив правила дорожного движения, допустила наезд на дорожный знак и остановочный павильон», - говорит пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    К счастью на остановке людей не было. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Актобе. По словам дорожных полицейских девушка была трезвой.

    В полиции напомнили водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП
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