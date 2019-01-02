25-летие со дня ратификации Конвенции ООН о правах ребенка отметит в этом году Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2019 год - знаковый для ЮНИСЕФ. Конвенции ООН о правах ребенка исполняется 30 лет. В соответствии с этой конвенцией правительства, в том числе и Казахстан, обязались принять меры для спасения каждого ребёнка путём предоставления качественной медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Казахстан.

Как отметил координатор программы ЮНИСЕФ по здравоохранению Канат Суханбердиев, для Казахстана 2019 год также является юбилейным, поскольку наша страна присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка в 1994 году, следовательно, будет отмечать 25-летие со дня подписания данного документа.

«ЮНИСЕФ оказывает Правительству поддержку в охране здоровья ребенка и матери уже более двух десятилетий. Все роды в Казахстане проходят в медицинских организациях, в сопровождении подготовленных медицинских работников, в соответствии с принципами безопасного материнства. Количество родов из года в год увеличивается. У отцов есть возможность присутствовать при родах. Бесплатно дети получают первую прививку в роддоме. По всему Казахстану внедрена новая модель патронажной сестринской службы. Все эти и другие меры предпринимаются для того, чтобы каждый ребенок осуществил свое право на жизнь и полноценное развитие», - подчеркнул Канат Суханбердиев.

Несмотря на то, что поддержка материнства и детства является приоритетным вопросом для Казахстана, впереди еще много задач, которые необходимо решать, чтобы каждый ребенок получил шанс на жизнь, на любовь и заботу родителей, на развитие и реализацию своего потенциала, отмечают в ЮНИСЕФ Казахстан.

В этот юбилейный год Детский фонд ООН запустил петицию, которая будет вручена мировым лидерам 20 ноября 2019 года - к 30-летию Конвенции о правах ребенка - с призывом к ним взять на себя обязательства защищать права каждого ребенка сейчас и для будущих поколений.