25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 лет назад, 10 декабря 1997 года, тогда еще город Акмола, а ныне Астана, был объявлен новой столицей Независимого Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

15 сентября 1995 года был подписан Указ «О столице Республики Казахстан», согласно которому была создана Государственная комиссия для организации работы по перемещению высших и центральных органов власти в город Акмолу.

20 октября 1997 года вышел Указ «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». Согласно документу, Акмола стала новой столицей независимого Казахстана 10 декабря 1997 года. Спустя полгода, в июне 1998 года провели официальную презентацию города.

Время показало, что перенос столицы стал важной составной частью системных реформ по модернизации всего Казахстана. За эти годы главный город страны неузнаваемо изменился.

Ежегодно в городе увеличиваются темпы строительства жилья, социальной инфраструктуры.

Перенос столицы стал поворотным пунктом в истории суверенного Казахстана. Необходимость переноса была обусловлена целым комплексом геополитических, экономических, социальных и других причин. Как подчеркивал основатель новой столицы, областной центр Акмола был удачно расположен в самом центре евразийского материка, на перекрестке путей с Востока на Запад и с Запада на Восток, с Юга на Север и с Севера на Юг.

Акмола находилась на перекрестке коммуникационных линий от Тихоокеанского побережья до Европы. Через город проходили железнодорожные и автомобильные дороги, ведущие из Сибири в Центральную Азию, из Китая в Европу. Не случайно молодая столица Казахстана так быстро превратилась не только в крупный региональный политический, экономический, культурно-образовательный и медицинский центр, но и стала местом проведения крупнейших международных форумов, среди которых и Саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сразу после переноса столицы в городе началась большая работа по реконструкции существующих и строительству новых зданий. Вместе с оживлением экономики в результате увеличения добычи углеводородов, возведение новой столицы дало мощный импульс для развития строительной отрасли, создало множество рабочих мест и улучшило жизнь людей не только в столичном регионе, но и по всей стране. Это имело огромное значение для Казахстана, только начавшего преодолевать трудности, возникшие после распада СССР.

Особенно важным для развития новой столицы Казахстана было то, что изначально, уже при реконструкции ряда зданий прежнего областного центра, была установлена очень высокая планка – уделялось большое внимание качеству строительных работ, техническому оснащению зданий, благоустройству территорий. Для этого были приглашены самые известные в мире проектные и строительные компании, многие из которых внесли очень большой вклад в застройку на обоих берегах Есиля, создали яркий и неповторимый архитектурный облик города – «жемчужины степей».

Усилия по строительству новой столицы не остались незамеченными мировым сообществом. Уже в 1999 году, когда стало ясным, что руководство Казахстана твердо намерено сделать свою столицу значительным административным, культурным и научным центром, Астане была вручена премия ЮНЕСКО.





Фото: gov.kz



