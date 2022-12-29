25 лет исполнилось больнице Медцентра Управления Делами Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня больница Медицинского центра УДП отмечает свое 25-летие, передает МИА «Казинформ».

«За четверть века деятельности БМЦ внесла значительный вклад в развитие здравоохранения страны: коллектив больницы спас жизни и вернул здоровье многим тысячам казахстанцев. Сегодня БМЦ – одна из лучших клиник страны, на стандарты работы которой равняются многие отечественные медучреждения», - написал в Telegram Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев.

По его словам, нынешний юбилейный год ознаменовался открытием нового блока и центра ядерной медицины, тем самым значительно расширился ассортимент предоставляемых услуг. «Здесь созданы наилучшие условия для пациентов. В клинике трудятся высококвалифицированные, преданные своему делу специалисты. Стоит отметить, что врачи больницы Медцентра УДП активно осваивают и используют в своей работе передовые мировые медицинские технологии, передают опыт коллегам других медучреждений, проводят благотворительные акции в регионах. Искренне поздравляю с праздником, благодарю за многолетний добросовестный труд, за верность профессии всех сотрудников БМЦ! Пусть в ваш адрес звучат только благодарности, а труд всегда будет оценен по достоинству!» - пожелал Айбек Дадебаев.





Фото: t.me/udp_dadebayev



