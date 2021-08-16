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25 казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки
16 Августа 2021 08:35
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 14.08.2021 г. зафиксировано 98 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 25 летальных исходов и 31 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 65765, летальных случаев - 4073, выздоровевших - 56935.
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