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    25 казахстанцев отбывают наказание в Южной Корее

    20 Января 2021, 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Южной Корее отбывают наказание 25 граждан Казахстана. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты рассмотрели проект Закона РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц».

    «Согласно Конституции, государство гарантирует защиту наших граждан, находящихся за рубежом. Также мы не оставляем наших граждан-осужденных за рубежом. Конечно, мы регулируем пути передачи осужденных лиц. Осужденные лица передаются нам в следующих случаях: если остается один год отбывания наказания осужденного лица; если осужденное лицо дало свое согласие на передачу. В этом случае осуществляется передача. В противном случае передача не состоится», - сказал сказал Марат Ахметжанов во время пленарного заседания Мажилиса.

    По словам заместителя генпрокурора, если законодательства Казахстана и Кореи не совместимы, применяется то наказание, которое предусмотрено в нашем законодательстве.

    «В настоящее время в Корее отбывают наказание 25 казахстанцев, и у нас отбывает наказание один гражданин Кореи. После ратификации этого договора предоставляется возможность передачи», - отметил М. Ахметжанов.

    Также он ответил на вопрос депутатов касательно того, как осужденные граждане будут возвращаться в Казахстан после ратификации договора.

    «После ратификации договора наше посольство будет работать, посетит осужденных казахстанцев, объяснит им, что есть возможность возвращения на Родину. Во-первых, он должен быть гражданином Казахстана и во-вторых, должно быть согласие гражданина на возвращение в страну. Затем, после получения согласия, его отправляют к нам или же в министерство юстиции Южной Кореи, и мы будем вести работу по возвращению. У нас сейчас есть все законные основания вернуть этих 25 человек», - заявил заместитель генпрокурора.

    Кроме того, Марат Ахметжанов отметил, что еще 26 граждан Казахстана привлекаются к уголовной ответственности, однако по ним судебные решения еще не вступили в законную силу.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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