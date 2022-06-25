25 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

129 лет назад (1893-1938) родился ЖУМАБАЕВ Магжан - казахский писатель, поэт, публицист, педагог.

Родился в Петропавловском уезде. Особую известность ему принесли такие труды, как «Шолпан», «Педагогика». Входил в комиссию по составлению школьных учебников, проводил курсы казахских учителей, выпускал сборники поэм и стихов, сотрудничал со многими газетами. В Москве перевел на казахский произведения Лермонтова, Кольцова, Бальмонта, Мамина-Сибиряка, Горького, Блока, стихи и поэмы Гете, Гейне и других зарубежных поэтов.

В Казахстане в честь юбилея открыли памятник в Петропавловске и провели международную научно-практическую конференцию «Наследие Магжана Жумабаева и мировая духовность». Ежегодно увеличивается количество людей, занимающихся изучением творчества великого казахского поэта.

61 год назад (1961) родился БИЛИСБЕКОВ Ергали Даулетбекович - заместитель акима города Шымкента.

Родился в г. Чимкенте. Окончил Чимкентский педагогический институт культуры, организатор культурно-просветительной работы (1983); Центрально-Азиатский университет, экономист (2006).

Трудовая деятельность: рабочий Чимкентской базы «Казгалантерейторг» (1978); учитель ГПТУ (1983-1984); секретарь комитета комсомола, старший лаборант Чимкентского пединститута культуры (1984-1990); заместитель директора ШК «Гелиоинвест» (1990-1991); директор брокерской фирмы «Ак Ниет» (1991-1994); управляющий, директор ТОО «Азия-Экспорт» (1994-2002); директор ТОО «Береке» (2002-2003); генеральный директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding» (2003-2008); заместитель акима г. Шымкента (2008-2011); главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра РК (с 2011 года); руководитель департамента по защите прав потребителей ЮКО (2014-2017); руководитель управления государственных закупок ЮКО, Туркестанской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с ноября 2020 года.

59 лет назад (1963) родился АЛДАШЕВ Суиндик Тасеменович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в г. Красноводск Туркменской ССР. Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина, горный инженер (1986); Центрально-Азиатский университет, экономист (2008).

Трудовая деятельность: токарь Узеньского управления буровых работ, помощника бурильщика, помощник бурового мастера, инженер базы производственного обслуживания, буровой мастер, заместитель начальника технологического отдела в Жанаозенском управлении буровых работ (1979-1994); начальник ЛПДС «Узень» Южного управления магистральными нефтепроводами акционерного общества «КазТрансОйл» (1994-1996); заместитель начальника по ТТО Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала акционерного общества «КазТрансОйл» (1996-1998); начальник ЛПДС «Актау» Западного филиала акционерного общества «КазТрансОйл» (1998-1999); начальник отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл» (1999-2000); главный инженер - первый заместитель директора, директор Актюбинского филиала ЗАО «КазТрансОйл» (2000-2004); начальник, начальник службы эксплуатации магистральных трубопроводов Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл» (2004-2010); главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл» (2010-2012); первый заместитель акима Мангистауской области (2012-2017); первый вице-президент АО «Каражанбасмунай» (2017-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Удостоен почетного звания «Магистралды құбыр көлігінің құрметті қызметкері» (2010).

52 года назад (1970) родился САИРОВ Ерлан Бияхметович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. А. Аманжолова, историк; Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, государственное и муниципальное управление.

Трудовая деятельность: директор департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2000-2003); исполнительный директор АО «Казинжиринг» (с 2003 года); заведующий информационно-аналитическим отделом Мажилиса Парламента РК (с 2005 года); директор департамента общественной политической работы Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (с 2008 года); председатель редакционной коллегии республиканской еженедельной общественно-политической газеты «Ұлт TIMES» (2012-2013); научный руководитель ОФ «Институт культурного развития» (2013-2015); советник председателя Федерации профсоюзов РК, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2017-2018); директор Института Евразийской интеграции (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.