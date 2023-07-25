25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

72 года назад (1951) родился Болат Кабдылхамитович НУРГАЛИЕВ -

Председатель Правления Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. В 1980 году поступил на работу в Министерство иностранных дел СССР. После двух заграничных командировок в советских посольствах в Южной Азии – Исламской Республике Пакистан (1981-1985 годы) и Республике Индия (1990-1992 годы) в 1992 году вернулся в обретшую независимость Республику Казахстан и поступил на работу в Министерство иностранных дел, в котором занимал должности начальника Управления международной безопасности и контроля над вооружениями и Заместителя министра иностранных дел.

Являлся послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (1996-2000 годы), Республике Корея (2001-2003 годы), Японии (2004-2006 годы) и Государстве Израиль (2012-2014 годы). С 2007 по 2009 годы был Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества с пребыванием в городе Пекин, Китайская Народная Республика. В период председательства Казахстана в 2010 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе являлся Специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по затяжным конфликтам.

После завершения в 2014 году работы на дипломатической службе Казахстана занимал должность советника президента Национальной компании Казахстан Темир Жолы. С декабря 2019 года – Заместитель председателя Правления, с апреля 2021 года – Председатель Правления Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел.

Награжден орденом «Курмет» (2010 год), орденом «Достык» (2020 год), медалями. В 1996 году присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан.

61 год назад (1962) родился СЕЙДАХМЕТОВ Бекен Канелович - ректор Академии гражданской авиации.

Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, организация и нормирование труда на воздушном транспорте; Алматинскую школу менеджмента, экономика и менеджмент (в социальной сфере и отраслях), корпоративный менеджмент.

Трудовая деятельность: мастер риссовхоза им. газеты «Правда» (1984); инженер-диспетчер, экономист, финансист производственно-диспетчерского отдела СТО «Казаккумулятор» (1990-1994); бухгалтер финансовой группы аэропорта Алматы, заместитель начальника отдела по финансовой работе НАК «Қазақстан әуе жолы», главный бухгалтер аэропорта Алматы, начальник отдела регулирования деятельности аэропортов Комитета по использованию воздушного пространства и деятельности гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (1994-1998); заместитель генерального директора по экономике и финансам РГП «Международный аэропорт «Астана», первый вице-президент закрытого акционерного общества «Международный аэропорт Астана», главный эксперт группы по управлению транспортными активами акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (1998-2011); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); глава постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (национальный секретарь) (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.