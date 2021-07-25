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25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

25 Июля 2021 08:00
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25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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59 лет назад (1962) родился СЕЙДАХМЕТОВ Бекен Канелович - ректор Академии гражданской авиации.

Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, организация и нормирование труда на воздушном транспорте; Алматинскую школу менеджмента, экономика и менеджмент (в социальной сфере и отраслях), корпоративный менеджмент.

Трудовая деятельность: мастер риссовхоза им. газеты «Правда» (1984); инженер-диспетчер, экономист, финансист производственно-диспетчерского отдела СТО «Казаккумулятор» (1990-1994); бухгалтер финансовой группы аэропорта Алматы, заместитель начальника отдела по финансовой работе НАК «Қазақстан әуе жолы», главный бухгалтер аэропорта Алматы, начальник отдела регулирования деятельности аэропортов Комитета по использованию воздушного пространства и деятельности гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (1994-1998); заместитель генерального директора по экономике и финансам РГП «Международный аэропорт «Астана», первый вице-президент закрытого акционерного общества «Международный аэропорт Астана», главный эксперт группы по управлению транспортными активами акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (1998-2011); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); глава постоянного представительства постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан (национальный секретарь) (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.


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#История Казахстана   #Дата  
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