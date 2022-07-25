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      История Казахстана

    25 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    25 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 1905 году на Кояндинской ярмарке близ города Каркаралы состоялся казахский съезд. Делегаты приняли петицию, в которой были изложены требования: прекращение переселения крестьян; организация отдельного духовного управления для казахов; отмена цензуры; введение официального делопроизводства на казахском языке; введение суда присяжных.

    В 1957 году на базе Физико-технического института Академии наук Казахской ССР был создан Институт ядерной физики Академии наук КазССР, занимающийся развитием физических и прикладных научных исследований в области ядерной физики и использования атомной энергии в различных отраслях народного хозяйства. Инициаторами создания ИЯФ выступили президент АН КазССР, академик К.И. Сатпаев, академик АН СССР И.В. Курчатов, академик АН КазССР Ж.С. Такибаев.

    В 1991 году вышел первый номер Оренбургской областной газеты «Жаңа Айкап», особое место на страницах которой занимают материалы, освящающие этнокультурную жизнь казахского населения Оренбуржья, историю и этнографию казахского народа, его традиции, обычаи и обряды, а также биографии заслуженных личностей Оренбургской области казахской национальности.

    В 2007 году в Казахстане была учреждена республиканская премия «Народный герой», присуждаемая за высшие достижения в служении обществу, народу Казахстана и не являющаяся государственной или политической наградой. Ее номинантом может стать любой гражданин, коммерческая и некоммерческая организация, внесшие неоценимый вклад в общественную и социальную жизнь Казахстана и развитие духовно-нравственных ценностей, а также оказывающие благотворительную поддержку социальным и культурным проектам и инициативам. При этом номинантами не могут быть политики, политические партии и движения.

    В 2011 году в Астане начало работу Посольство Эстонской Республики. Временным поверенным в делах Эстонии был назначен Маргус Солнсон.

    Эстонское посольство поддерживает политико-экономические отношения с нашей республикой, а также оказывает консульские услуги казахстанцам и постоянным жителям Казахстана.

    В 2013 году Серик Сапиев был удостоен почетного звания «Чемпион ЮНЕСКО по спорту» за исключительные достижения в области спорта, таким образом став 13-м спортсменом в мире, которому присвоили это звание.

    «Чемпион ЮНЕСКО по спорту» - это звание, которым удостаивают выдающихся спортсменов мирового класса, способствующих распространению идеи ЮНЕСКО во всем мире, пропагандируя физическое воспитание и спорт во имя лучшего будущего молодого поколения.

    В 2014 году юные пианистки из Петропавловска Ангелина Онищенко и Виолетта Кромина стали победительницами международного конкурса-фестиваля в Зальцбурге (Австрия).

    Покорить австрийскую публику пытались 25 лучших юных музыкантов и вокалистов из России и Казахстана, однако это удалось лишь Ангелине Онищенко и Виолетте Кроминой. Публика приняла девочек «на ура». Виртуозную игру пианисток оценило и почетное жюри, присудив им первое место.

    В 2016 году на берегу озера Алаколь в Алакольском районе Алматинской области состоялось официальное открытие первого в Казахстане пансионата «Асар» для людей с особыми потребностями.

    Пансионат раскинулся на просторах озера Алаколь, расположенного на границе Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Выбор места исходил из характеристик озера, способствующих лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановлению нервной системы. Общая вместимость пансионата - более 30 человек.

    В 2016 году Республика Казахстан и Федеративная Республика Бразилия подписали соглашение о безвизовом режиме. Теперь граждане этих двух стран имеют право совершать визиты без визы до 30 дней.

    В 2018 году были установлены границы Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280 га.

    Территория Туркестанской области составляет 11608,6 тыс. гектаров, границы обозначены следующим образом: северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Жамбылской области; северо-западная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области; западная граница проходит по существующей границе Кызылординской области; южная и юго-восточная границы проходят по государственной границе Республики Узбекистан.

    В 2018 году решением международного координационного совета МАБ (программа «Человек и биосфера») ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов были включены Чарынский и Жонгар-Алатауский национальные парки.

    Статус биосферного резервата ЮНЕСКО является очень важным для казахстанских особо охраняемых природных территорий, потому что подразумевает международное признание ценности наших природных территорий и позволяет им стать моделями устойчивого развития.

    В 2019 году в Казахстане в пилотном режиме был официально запущен Электронный паспорт здоровья населения.

    Теперь каждый казахстанец на сайте Egov.кz может зайти и увидеть свои медицинские записи. Можно проверить в каких медицинских организациях вы обслуживались, какие рецепты вам бесплатно выписывались, то есть весь пакет гарантийного объема бесплатной медицинской помощи.

    В 2021 году завершил свою работу Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021), в котором Казахстан впервые принял участие в качестве партнера.

    Свои возможности в сфере дистанционного зондирования Земли, высокоточной спутниковой навигации и производства космической техники представило АО «НК «Kazakhstan Gharysh Sapary». В выставочном павильоне компании был размещен макет сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который строится в столице Казахстана. АО «СП «Байтерек», которому предстоит создание на космодроме Байконур казахстанского ракетного комплекса, представил на выставке макеты новой ракеты-носителя «Союз-5».

    В 2021 году в Казахстане впервые прошли прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

    Для избрания в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.

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