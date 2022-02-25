25 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1951) родилась- известная казахстанская актриса кино и театра, исполнительница роли Кыз-Жибек, заслуженная артистка Казахской ССР (1982).

Родилась в г. Уральске. Окончила театральный факультет Казахского государственного института искусств им. Курмангазы, в классе народного артиста СССР Хадиша Букеева (1973). В 1968 году окончила школу № 66 в г. Алматы, и в этом же году была приглашена на главную роль кинофильма «Кыз-Жибек». С 1973 года беспрерывно работает в актерской труппе Казахского государственного академического театра драмы им. М.О. Ауэзова; с 1985 года - преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Ее первая роль в театре - роль Алиман в спектакле, поставленном А. Мамбетовым, «Материнское поле» Ч. Айтматова по повести «Кус жолы» (1973).

Награждена орденом «Құрмет».

назад (1956) родился- казахстанский учёный-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Казахстана.

Родился в Кызылординской области. Профессор, академик, член-корреспондент Национальной академии наук, младший, а затем ведущий научный сотрудник Института механики и математики, далее в этом же институте заведовал лабораторией алгебры. Являлся профессором Гамбургского, Мюнхенского, Билефельдского университетов за рубежом. Он работал и читал лекции в таких известных учебных заведениях мирового значения, как Институт Ньютона при Кембриджском университете, международный центр физики им. А. Салам в Италии, Институт математики при Академии наук Шведского королевства имени Миттаг-Леффлера, Институт математики им. Фильдса в Канаде.

Был обладателем государственных стипендий Германии, гранта Академии наук Шведского королевства им. Миттаг-Леффлера. Выпустил несколько сборников и книг по алгебре и анализу. Был депутатом Верховного Совета КазССР и Республики Казахстан XII и XIII созывов, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

назад (1963) родился- директор научно-исследовательского института по защите прав человека при Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР). Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ленина, юрист (1985).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Ленинского района, старший следователь прокуратуры г. Фрунзе (1985-1991); прокурор управления Генпрокуратуры РК (1991-1992); заместитель прокурора Алатауского района г. Алматы (1992-1993); старший помощник Генерального прокурора РК (1993-1995); прокурор Аксайского района г. Алматы (1995); начальник УБОПиК ГСК РК (1995-1997); консультант Совета безопасности Республики Казахстан (1997); заместитель начальника ДГСК по Алматинской области (1997); заместитель начальника управления налоговой полиции по Алматинской области (1997-1998); руководитель аппарата РГП «Қазақстан темір жолы» (1998-2000); заведующий сектором государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2001); вице-министр юстиции РК (2001-2002); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (2002-2004); президент Союза адвокатов Республики Казахстан (2005); председатель Республиканской коллегии адвокатов (2012-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

назад (1965) родился- председатель Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончил Казахский политехнический институт, инженер-механик (1987); Институт рынка при КазГАУ, экономика (1996); Талдыкурганский юридический институт, юриспруденция (1997); Кыргызский государственный университет, таможенное дело (1999); Национальный университет обороны Республики Казахстан, военно-административное управление (2005).

Трудовая деятельность: инженер-механик, мастер цеха №2 опытно-экспериментального завода «Казгазтехника» (1987-1992); главный специалист ОЭО «Жарык» (1992-1993); служба в органах Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК (1993-2002); служба в рядах Вооруженных Сил РК (2002-2016); директор департамента государственного оборонного заказа Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

назад (1990) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родилась в г. Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

Трудовая деятельность: заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК; консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

На занимаемой должности - с января 2021 года.