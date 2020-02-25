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25 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

25 Февраля 2020 08:00
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25 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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70 лет назад (1950) родился ДУЙСЕБАЕВ Жексенбай Картабаевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Акмолинской области. Окончил Волгоградский сельхозинститут, зоотехнический факультет, ученый-зоотехник (1967-1972); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991).

Трудовая деятельность: зоотехник, зоотехник-реализатор, главный зоотехник в хозяйствах «Андреевский», опытном хозяйстве Всесоюзного НИИ зернового хозяйства, в колхозе «18 лет Казахстана» (1972-1981); первый заместитель начальника сельхозуправления Шортандинского района (1981-1983); председатель колхоза «18 лет Казахстана» (1983-1987); председатель райисполкома, первый секретарь Селетинского райкома партии (1987-1992); глава администрации Селетинского района (1992-1993); глава администрации Ерментауского района Акмолинской области (1993-1995); аким Целиноградского района Акмолинской области (1995-1997); начальник сельхозуправления Акмолинской области (1997-1999); директор департамента Министерства сельского хозяйства (03.1999-08.1999); первый заместитель генерального директора зерновой компании «Агроцентр-Астана» (1999-2002); проректор Казахского аграрного университета им. С. Сейфуллина (2002-2005); аким Шортандинского района Акмолинской области (2005-2006); аким Целиноградского района Акмолинской области (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Освоение целинных и залежных земель», «Астана», «10 жыл Астана», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», ҚР Президентінің алғысы, Почетной грамотой МПА СНГ.

69 лет назад (1951) родилась УТЕКЕШЕВА Меруерт Каратаевна - известная казахстанская актриса кино и театра, исполнительница роли Кыз-Жибек, заслуженная артистка Казахской ССР (1982).

Родилась в г. Уральске. Окончила театральный факультет Казахского государственного института искусств им. Курмангазы, в классе народного артиста СССР Хадиша Букеева (1973). В 1968 году окончила школу № 66 в г. Алматы, и в этом же году была приглашена на главную роль кинофильма «Кыз-Жибек». С 1973 года беспрерывно работает в актерской труппе Казахского государственного академического театра драмы им. М. О. Ауэзова; с 1985 года - преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

Ее первая роль в театре - роль Алиман в спектакле, поставленном А. Мамбетовым, «Материнское поле» Ч. Айтматова по повести «Кус жолы» (1973).

Награждена орденом «Құрмет».

64 года назад (1956) родился ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Аскар Серкулович - казахстанский учёный-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Казахстана.

Родился в Кызылординской области. Профессор, академик, член-корреспондент Национальной академии наук, младший, а затем ведущий научный сотрудник Института механики и математики, далее в этом же институте заведовал лабораторией алгебры. Являлся профессором Гамбургского, Мюнхенского, Билефельдского университетов за рубежом. Он работал и читал лекции в таких известных учебных заведениях мирового значения, как Институт Ньютона при Кэбриджском университете, международный центр физики им. А. Салам в Италии, Институт математики при Академии наук Шведского королевства имени Миттаг-Леффлера, Институт математики им. Фильдса в Канаде.

Был обладателем государственных стипендий Германии, гранта Академии наук Шведского королевства им. Миттаг-Леффлера. Выпустил несколько сборников и книг по алгебре и анализу. Был депутатом Верховного Совета КазССР и Республики Казахстан XII и XIII созывов, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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