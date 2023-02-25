25 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1971 годубыла пущена первая очередь завода Жезказганский медеплавильный завод. Мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн катодной меди в год.

В 1991 году было принято Постановление Совета Министров Казахской ССР «О создании Института радиационной медицины и экологии в г. Семипалатинске».

Основные направления научной деятельности Института – изучение влияния радиационных и других факторов на окружающую среду, людей и животных и обоснование прогноза радиационной обстановки в регионах республики.

В 1993 году Агентство космических исследований Казахской ССР было преобразовано в Национальное аэрокосмическое агентство Республики Казахстан. Генеральным директором НАКА Республики Казахстан назначен первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров.

В 1994 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Камбоджа.

Королевство Камбоджа – государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай, со столицей Пномпень. Площадь – 181 тыс. км². Столица – г. Пномпень. Официальный язык – кхмерский. Денежная единица – риель. Глава государства – король, избираемый Советом короны. По Конституции король «царствует, но не правит». Король является главнокомандующим вооруженными силами и даёт согласие на назначение высших должностных лиц.

В 1999 году началась первая перепись населения после обретения Казахстаном независимости, которая продолжалась до 4 марта. Территория государства была разделена на 1 463 переписных отдела.

Методом опроса было установлено, что в Республике Казахстан проживает 15 673 400 человек, плотность населения составляла около 6 человек на 1 кв. км. Мужчин на момент переписи было учтено 48 % от общей численности населения страны, женщин – 52 %. На 1 000 мужчин приходилось 1 076 женщин. Преобладание численности женщин наблюдалось с возраста 25 лет.

В 2008 году был основан студенческий театр «Ақ желкен» Казахского агротехнического университета (КазАТУ) им. С. Сейфуллина, который ежегодно ставит постановки известных казахских и зарубежных драматургов.

В 2012 году студенческий театр представил премьеру спектакля «Ақын мен ажал», посвященную жизни и деятельности и духовному наследию поэта Сакена Сейфуллина. Это произведение специально написано для студенческого театра «Ақ желкен» поэтом, членом Союза писателей Казахстана Газизом Ештанаевым.

В 2009 году в Польше вышла в свет книга «Бенедикт Поляк: из Европы в Азию через Казахстан (1245-1247)». В публикации, изданной по инициативе посольства Республики Казахстан в Варшаве, впервые в мире широкому кругу читателей представлены хроники легендарного путешествия, ранее хранившиеся в национальных библиотеках Вены и Парижа.

Монах-францисканец Бенедикт Поляк в составе дипломатической миссии Святого Престола первым из европейцев, пройдя через степи современного Казахстана, совершил путешествие вглубь Азии, сыграв ключевую роль в сборе информации о Великой Степи, благодаря чему впервые в Европе узнали о жизни и быте ее жителей.

В 2010 году в Алматы в Центральном государственном музее РК состоялось открытие выставки «Письма в потоке времени», на которой впервые из фондов музея экспонировались личные и деловые письма, написанные на основе арабской графики, латиницы и кириллицы. Была представлена переписка известных казахских ученых-просветителей и писателей, таких как Шокан Уалиханов, Абай, Алькей Маргулан, Мухтар Ауэзов, Ахмет Жубанов, письма различных государственных учреждений бывшего Советского Союза.

В 2010 году в Алматы в Казахстанско-Британском техническом университете открылся первый в стране Музей нефти и газа, который призван стать научным, образовательным и культурным центром для пропаганды достижений нефтегазовой отрасли страны. Большую помощь в сборе экспонатов оказали АО «Национальная компания «КазМунайГаз», фонд «Мунайшы», которые подарили уникальные фотографии по истории нефтегазовой отрасли.

В 2012 году во Дворце мира и согласия состоялось торжественное открытие Года «Астана – культурная столица тюркского мира».

Поприветствовав гостей и поблагодарив за высокое доверие, оказанное тюркским миром Казахстану в проведении столь значительного мероприятия, министр культуры и информации РК Дархан Мынбай отметил, что проведение Года «Астана – культурная столица тюркского мира» в нашей республике, безусловно, внесет свою положительную лепту в духовное развитие всего тюркского мира.

В 2014 году две студентки Международной школы экономики Казахстанско-Британского технического университета (МШЭ КБТУ) Меруерт Еркебулан и Халида Галимова стали лучшими в мире по результатам экзаменов Университета Лондона. Студентка 4 курса МШЭ КБТУ Меруерт Еркебулан стала лучшей в мире по предмету «Elements of Econometrics», набрав 92 балла из 100 возможных, а Халида Галимова – по предмету «Economics of Labour», у нее – 90 баллов. Экзамены Университета Лондона ежегодно сдают 54 тысячи студентов из 180 стран.

В 2015 году в Музее Первого Президента РК открылась фондовая выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Казахское ханство: великие образы Великой степи». Особое место в экспозиции заняли такие артефакты, как фрагмент знаменитой сабли Абылай хана, шлем Болек батыра, а также реконструкции перстней-печатей казахских ханов, выполненные со всей исторической достоверностью.

В 2017 году в Москве впервые предстала вниманию зрителей на театральной сцене российской столицы пьеса Атырауского казахского драматического театра имени Махамбета Утемисова «Допрос», поставленная по мотивам одноименной повести российского писателя Георгия Пряхина. Отличительной особенностью театральной презентации было то, что пьеса ставилась на казахском языке. Перевел повесть писатель Тулеген Беришбаев.

В 2019 годув Польше прошел первый молодежный полонийный зимний чемпионат, участие в котором приняла сборная Казахстана, в которую вошли представители Алматы, Астаны, Кокшетау и села Ясная Поляна Северо-Казахстанской области.

В соревнованиях, состоявшихся в курортном городке Крынице-Здруе, приняли участие спортсмены из Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Литвы, России, Украины и Чехии. В командном зачете казахстанцы заняли третье место, уступив Чехии и Литве.

Награды призерам вручал лично глава Сената Польши Станислав Карчевский, посетивший церемонию закрытия чемпионата.

В 2021 году в крупнейшем городе Новой Зеландии – Окленде – состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Казахстана. Почетным консулом был назначен директор консалтинговой компании Beesley Investments Limited Брайан Эшли Джонсон.

Б.Джонсон в течение многих лет содействует расширению казахстанско-новозеландского взаимодействия, в частности сотрудничает с Алматинским клубом регби, а также активно оказывает содействие гражданам Казахстана в Новой Зеландии.