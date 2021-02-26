25 фактов наркоправонарушений выявили за четыре дня транспортные полицейские Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 наркоправонарушений, из которых 1 сбыт наркотиков и 23 уголовных проступков, выявили в ходе рейда сотрудники Департамента полиции на транспорте МВД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В период с 22 по 26 февраля текущего года, на территории обслуживания Департамента полиции на транспорте МВД РК проводится широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек». Профилактическое мероприятие, направлено на выявление и пресечение правонарушений, как в сфере незаконного оборота наркотических средств, так и в сфере легального оборота прекурсоров. Об этом сообщил исполняющий обязанности Управления по противодействию наркопреступности Департамента Фараби Елубаев.

По его словам основной целью данной операции является проверка предприятий использующих в своей деятельности прекурсоры и аптеки занимающихся на обслуживаемом участке реализацией наркосодержащих препаратов.

«За 4 дня проведения ОПМ зарегистрировано 25 наркоправонарушений, из которых 1 сбыт наркотиков и 23 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято свыше 4,5 кг наркотических средств», - отметил Ф.Елубаев

«24 февраля сотрудниками по противодействию наркопреступности был подвергнут проверке «Атбасарский электровозоремонтный завод» ТОО «Камкор Локомотив».

В ходе проверки был установлен факт нарушения требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

По данному факту возбуждено административное производство», - добавил он.

Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими страны выявлено 81 наркоправонарушений, из которых 2 факта хранений в особо крупных размерах, 10 сбытов и 1 контрабанда наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято свыше 13 кг наркотических средств, из них свыше 500 грамм синтетических наркотиков.



