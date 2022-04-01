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      Происшествия, ЧС

    25 домов затопило в селе Шалгын ЗКО

    1 Апреля 2022, 11:46

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В селе Шалгын Коскольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области затоплены жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, затопление произошло вечером 31 марта. После сообщения о том, что село заливает водой около 22 часов из Уральска в Каратобинский район выехала техника.

    «В настоящее время руководство департамента ЧС и области вылетело на вертолете с целью оценки ситуации на территории, которой угрожает затопление. Жители 25 подтопленных домов в селе Шалгын переселены в Дом культуры. Рассматривается вопрос о переселении жителей. Село Шалгын под контролем», – сообщили в ведомстве.

    По рассказам жителей села, всего подтоплено 26 домов. Несколько домов разрушены. Вода уходит, но есть еще лед. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

    По данным акимата района, в селе Шалгын 45 дворов, 196 жителей.

    Ранее сообщалось, что в ЗКО паводком размыта переправа через реку.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Происшествия Видео Паводок
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