25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1889-1941) родился- государственный и общественный деятель, участник Алашского движения, журналист, представитель казахской интеллигенции начала XX века.

Уроженец Кызылординской области. Начальное образование получил в русской школе на станции Сулутобе. В 1910 году окончил Ташкентскую гимназию, в 1910-1917 годы учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В годы учебы занимался общественно-политической деятельностью, участвовал в движении студентов-мусульман на стороне Турции в Балканских войнах.

В 1916 году Мустафа Шокай по рекомендации А. Бокейханова назначен секретарем Мусульманской фракции Государственной думы России. В составе комиссии думы расследовал причины национально-освободительного восстания в Туркестане, занимался возвращением казахов, мобилизованных на фронт. После возвращения в 1917 году в Туркестан стал одним из лидеров либерально-демократического освободительного движения, руководителем партии «Шура-и-Ислами» («Совет сторонников ислама») и редактором газеты «Бірлік туы» («Знамя единства»).

22 ноября этого же года в Коканде 4-й Чрезвычайный краевой мусульманский съезд под председательством Мустафы Шокая вынес решение о создании Туркестанской автономии, которая получила название Кокандская республика (по месту проведения съезда). В Правительстве Кокандской республики Мустафа Шокай исполнял обязанности министра иностранных дел, затем - премьер-министра. 5-13 декабря в Оренбурге прошел 2-й Всеказахский съезд, принявший решение о создании Алашской автономии и утвердивший состав ее правительства, куда вошел и Мустафа Шокай.

Весной 1918 года М. Шокай тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции, выступавшей в годы Гражданской войны против Советской власти. В 1921 году эмигрировал в Стамбул, затем - в Париж (Франция). Здесь он работал в газетах «Дни» и «Последние новости», которые выпускали русские эмигранты, руководил организацией «Туркестан милли бирлиги» («Национальное единство Туркестана»), главной целью которой было достижение независимости Туркестана. В 1927 году вместе с Заки Валиди Тоганом создали журнал «Иени Туркестан», а в 1929 году - журнал «Яш Туркестан» («Жас Түркістан»), до 1939 года издававшийся в Берлине на средства польского правительства. На страницах журнала публиковались статьи М. Шокая о политике Современного правительства в Туркестане и международных отношениях накануне Второй мировой войны, а также о древней истории и культуре народов Туркестана. Мустафа Шокай был прекрасным знатоком русской культуры, блестяще владел английскими, немецкими, турецкими, арабскими языками. В 1940 году после захвата немецкими войсками Парижа был арестован и заключен на несколько месяцев в концлагерь.

Погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманском кладбище Берлина. Во французском городе Ножан-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) усилиями казахской диаспоры Парижа установлена стена памяти Мустафы Шокая. Его именем названы улица в Алматы и университет экологии в Кызылорде. Установлен памятник в родном ауле.

назад (1908-1974) родился- писатель, лауреат Государственной премии Казахстана.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский педагогический институт (ныне - Казахский национальный педагогический университет имени Абая), аспирантуру Государственного института искусствоведения в Ленинграде.

Трудовая деятельность: заведующий сектором литературы и фольклора Казахстанского филиала Академии наук СССР (1936-1937); директор Казахской государственной филармонии, директор Театра оперы и балета имени Абая, одновременно преподавал историю русской литературы в КазПИ (1937-1938). В 1938 году репрессирован, реабилитирован в 1956 году.

Его наиболее значительным произведением является роман-трилогия «Ақ Жайық» («Яик - светлая река»). Социальные проблемы, затронутые в этой трилогии, в дальнейшем продолжены в романе-дилогии «Көп жыл өткен соң» («Много лет спустя»). Трилогия «Ақ Жайық» и дилогия «Көп жыл өткен соң» составили роман-эпопею в пяти книгах, сыгравшую важную роль в развитии казахской прозы.

Прототипы героев его романов - реальные лица. Автор прослеживает зарождение революционного движения в самых низах народа - казахских аулах, кочевьях, зимовьях; показывает рост самосознания бывших кочевников и влияние на них передовых русских и казахских рабочих-большевиков.

Он перевел ряд произведений русской и зарубежной классики: романы И. Тургенева «Рудин», И. Шухова «Ненависть» («Өшпенділік»), повесть А. Пушкина «Дубровский», комедию К. Гольдони «Слуга двух господ», 1-ю и 4-ю книги романа М. Шолохова «Тихий Дон». Составлял учебники для начальных и средних школ, опубликовал ряд литературно-критических статей по проблемам современной казахской литературы. В последние годы писатель опубликовал рассказы «Жар» («Жена»), «Жайын ілерде» («Сом»), «Қарт қазақ».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

назад (1939-2014) родилась- народная поэтесса Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родилась в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончила Атырауский педагогический институт.

Трудовая деятельность: работала учительницей, директором сельских школ; литсотрудник областной газеты «Коммунистік еңбек» (1966-1969); собственный корреспондент по Атырауской, Актюбинской, Уральской областям газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), редактор республиканской пионерской газеты «Қазақстан пионері» (1969-1977); главный редактор журнала «Пионер» (с 1978 года).

Ее первая поэтическая книга «Соловей» вышла в 1967 году. Автор поэтических сборников: «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение», «Голуби мои», «Буйное русло», «Тревоги», «Ожидание солнца», «Озарение», сборника художественных очерков «Высота», документальной повести «Камшат», литературно-критических статей о творчестве казахских поэтов А. Тажибаева, М. Макатаева, чилийского поэта Пабло Неруды и других. Ею переведены на казахский язык повести для детей молдавского писателя С. Вангели «Приключения Гугуце», «Дедушкин министр», циклы стихов С. Капутикян, Е. Евтушенко, Р. Казаковой, арабского поэта Абдурахмана аль-Хамиси, книги П. Неруды «Четыре времени сердца» и другие. Многие произведения Ф. Унгарсыновой переведены на языки народов СНГ и дальнего зарубежья.

Награждена орденами «Знак почета», «Парасат», медалями.

назад (1960) родился- аким Атырауской области.

Родился в г. Гурьеве (ныне - г. Атырау). Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина, горный инженер (1983).

Трудовая деятельность: геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть» (1983-1989); начальник геологического отдела ГДУ «Доссорнефть» ПО «Эмбанефть» (1989-1990); главный геолог НГДУ «Макатнефть» ПО «Эмбанефть» (1991); главный геолог СП «Мунай», АО «АНАКО» (1991-1996); заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол» (1996-1997); начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз», менеджер, заместитель директора, директор департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2002); директор департамента геологии и разработки ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002); заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002-2003); заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО НК «КазМунайГаз» (2003-2004); директор департамента геологии и разработки АО РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель генерального директора - главный геолог ТОО СП «КазГерМунай» (2006-2009); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2012); первый заместитель генерального директора, член правления АО «Мангистаумунайгаз» (2012-2013); генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Эмбамунайгаз» (2013-2015); заместитель председателя правления по крупным проектам АО «НК «КазМунайГаз» (2015-2016); первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), почетными грамотами и благодарственными письмами за безупречную работу и личный вклад в нефтегазовую отрасль страны от Премьер-Министра, МЭМР, МНГ, Kazenergy, НК «КазМунайГаз»; нагрудными знаками и медалями к 90-летию Маката, 100-летию казахстанской нефти и другие.