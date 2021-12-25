+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

25 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме
25 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
24 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 24 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События» На родине Зайноллы Самашева откроется музей археологии

132 года назад (1889-1941) родился МУСТАФА Шокай - государственный и общественный деятель, участник Алашского движения, журналист, представитель казахской интеллигенции начала XX века.

Уроженец Кызылординской области. Начальное образование получил в русской школе на станции Сулутобе. В 1910 году окончил Ташкентскую гимназию, в 1910-1917 годы учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В годы учебы занимался общественно-политической деятельностью, участвовал в движении студентов-мусульман на стороне Турции в Балканских войнах.

В 1916 году Мустафа Шокай по рекомендации А. Бокейханова назначен секретарем Мусульманской фракции Государственной думы России. В составе комиссии думы расследовал причины национально-освободительного восстания в Туркестане, занимался возвращением казахов, мобилизованных на фронт. После возвращения в 1917 году в Туркестан стал одним из лидеров либерально-демократического освободительного движения, руководителем партии «Шура-и-Ислами» («Совет сторонников ислама») и редактором газеты «Бірлік туы» («Знамя единства»).

22 ноября этого же года в Коканде 4-й Чрезвычайный краевой мусульманский съезд под председательством Мустафы Шокая вынес решение о создании Туркестанской автономии, которая получила название Кокандская республика (по месту проведения съезда). В Правительстве Кокандской республики Мустафа Шокай исполнял обязанности министра иностранных дел, затем - премьер-министра. 5-13 декабря в Оренбурге прошел 2-й Всеказахский съезд, принявший решение о создании Алашской автономии и утвердивший состав ее правительства, куда вошел и Мустафа Шокай.

Весной 1918 года М. Шокай тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции, выступавшей в годы Гражданской войны против Советской власти. В 1921 году эмигрировал в Стамбул, затем - в Париж (Франция). Здесь он работал в газетах «Дни» и «Последние новости», которые выпускали русские эмигранты, руководил организацией «Туркестан милли бирлиги» («Национальное единство Туркестана»), главной целью которой было достижение независимости Туркестана. В 1927 году вместе с Заки Валиди Тоганом создали журнал «Иени Туркестан», а в 1929 году - журнал «Яш Туркестан» («Жас Түркістан»), до 1939 года издававшийся в Берлине на средства польского правительства. На страницах журнала публиковались статьи М. Шокая о политике Современного правительства в Туркестане и международных отношениях накануне Второй мировой войны, а также о древней истории и культуре народов Туркестана. Мустафа Шокай был прекрасным знатоком русской культуры, блестяще владел английскими, немецкими, турецкими, арабскими языками. В 1940 году после захвата немецкими войсками Парижа был арестован и заключен на несколько месяцев в концлагерь.

Погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманском кладбище Берлина. Во французском городе Ножан-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) усилиями казахской диаспоры Парижа установлена стена памяти Мустафы Шокая. Его именем названы улица в Алматы и университет экологии в Кызылорде. Установлен памятник в родном ауле.

113 лет назад (1908-1974) родился ЕСЕНЖАНОВ Хамза Ихсанович - писатель, лауреат Государственной премии Казахстана.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский педагогический институт (ныне - Казахский национальный педагогический университет имени Абая), аспирантуру Государственного института искусствоведения в Ленинграде.

Трудовая деятельность: заведующий сектором литературы и фольклора Казахстанского филиала Академии наук СССР (1936-1937); директор Казахской государственной филармонии, директор Театра оперы и балета имени Абая, одновременно преподавал историю русской литературы в КазПИ (1937-1938). В 1938 году репрессирован, реабилитирован в 1956 году.

Его наиболее значительным произведением является роман-трилогия «Ақ Жайық» («Яик - светлая река»). Социальные проблемы, затронутые в этой трилогии, в дальнейшем продолжены в романе-дилогии «Көп жыл өткен соң» («Много лет спустя»). Трилогия «Ақ Жайық» и дилогия «Көп жыл өткен соң» составили роман-эпопею в пяти книгах, сыгравшую важную роль в развитии казахской прозы.

Прототипы героев его романов - реальные лица. Автор прослеживает зарождение революционного движения в самых низах народа - казахских аулах, кочевьях, зимовьях; показывает рост самосознания бывших кочевников и влияние на них передовых русских и казахских рабочих-большевиков.

Он перевел ряд произведений русской и зарубежной классики: романы И. Тургенева «Рудин», И. Шухова «Ненависть» («Өшпенділік»), повесть А. Пушкина «Дубровский», комедию К. Гольдони «Слуга двух господ», 1-ю и 4-ю книги романа М. Шолохова «Тихий Дон». Составлял учебники для начальных и средних школ, опубликовал ряд литературно-критических статей по проблемам современной казахской литературы. В последние годы писатель опубликовал рассказы «Жар» («Жена»), «Жайын ілерде» («Сом»), «Қарт қазақ».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

82 года назад (1939-2014) родилась УНГАРСЫНОВА Фариза Унгарсыновна - народная поэтесса Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родилась в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончила Атырауский педагогический институт.

Трудовая деятельность: работала учительницей, директором сельских школ; литсотрудник областной газеты «Коммунистік еңбек» (1966-1969); собственный корреспондент по Атырауской, Актюбинской, Уральской областям газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), редактор республиканской пионерской газеты «Қазақстан пионері» (1969-1977); главный редактор журнала «Пионер» (с 1978 года).

Ее первая поэтическая книга «Соловей» вышла в 1967 году. Автор поэтических сборников: «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение», «Голуби мои», «Буйное русло», «Тревоги», «Ожидание солнца», «Озарение», сборника художественных очерков «Высота», документальной повести «Камшат», литературно-критических статей о творчестве казахских поэтов А. Тажибаева, М. Макатаева, чилийского поэта Пабло Неруды и других. Ею переведены на казахский язык повести для детей молдавского писателя С. Вангели «Приключения Гугуце», «Дедушкин министр», циклы стихов С. Капутикян, Е. Евтушенко, Р. Казаковой, арабского поэта Абдурахмана аль-Хамиси, книги П. Неруды «Четыре времени сердца» и другие. Многие произведения Ф. Унгарсыновой переведены на языки народов СНГ и дальнего зарубежья.

Награждена орденами «Знак почета», «Парасат», медалями.

61 год назад (1960) родился ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Джолдасгалиевич - аким Атырауской области.

Родился в г. Гурьеве (ныне - г. Атырау). Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина, горный инженер (1983).

Трудовая деятельность: геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть» (1983-1989); начальник геологического отдела ГДУ «Доссорнефть» ПО «Эмбанефть» (1989-1990); главный геолог НГДУ «Макатнефть» ПО «Эмбанефть» (1991); главный геолог СП «Мунай», АО «АНАКО» (1991-1996); заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол» (1996-1997); начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз», менеджер, заместитель директора, директор департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2002); директор департамента геологии и разработки ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002); заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002-2003); заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО НК «КазМунайГаз» (2003-2004); директор департамента геологии и разработки АО РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель генерального директора - главный геолог ТОО СП «КазГерМунай» (2006-2009); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2012); первый заместитель генерального директора, член правления АО «Мангистаумунайгаз» (2012-2013); генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Эмбамунайгаз» (2013-2015); заместитель председателя правления по крупным проектам АО «НК «КазМунайГаз» (2015-2016); первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), почетными грамотами и благодарственными письмами за безупречную работу и личный вклад в нефтегазовую отрасль страны от Премьер-Министра, МЭМР, МНГ, Kazenergy, НК «КазМунайГаз»; нагрудными знаками и медалями к 90-летию Маката, 100-летию казахстанской нефти и другие.
Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
24 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
24 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
На родине Зайноллы Самашева откроется музей археологии
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
3 Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
4 Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
5 Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
6 Определены лучшие военные специалисты 2021 года
Читайте также
В чем уникальность книги «Штрихи к портрету», основанной на интервью Елбасы
25 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
Определены лучшие военные специалисты 2021 года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив