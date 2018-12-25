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25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

25 Декабря 2018 08:00 34
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25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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ИМЕНА


25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 129 лет назад (1889-1941) родился МУСТАФА Шокай - государственный и общественный деятель, участник Алашского движения, журналист, представитель казахской интеллигенции начала XX века.

Уроженец Кызылординской области. Начальное образование получил в русской школе на станции Сулутобе. В 1910 году окончил Ташкентскую гимназию, в 1910-1917 годы учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В годы учебы занимался общественно-политической деятельностью, участвовал в движении студентов-мусульман на стороне Турции в Балканских войнах.

В 1916 году Мустафа Шокай по рекомендации А. Бокейханова назначен секретарем Мусульманской фракции Государственной думы России. В составе комиссии думы расследовал причины национально-освободительного восстания в Туркестане, занимался возвращением казахов, мобилизованных на фронт. После возвращения в 1917 году в Туркестан стал одним из лидеров либерально-демократического освободительного движения, руководителем партии «Шура-и-Ислами» («Совет сторонников ислама») и редактором газеты «Бірлік туы» («Знамя единства»).

22 ноября этого же года в Коканде 4-й Чрезвычайный краевой мусульманский съезд под председательством Мустафы Шокая вынес решение о создании Туркестанской автономии, которая получила название Кокандская республика (по месту проведения съезда). В Правительстве Кокандской республики Мустафа Шокай исполнял обязанности министра иностранных дел, затем - премьер-министра. 5-13 декабря в Оренбурге прошел 2-й Всеказахский съезд, принявший решение о создании Алашской автономии и утвердивший состав ее правительства, куда вошел и Мустафа Шокай.

Весной 1918 года М. Шокай тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции, выступавшей в годы Гражданской войны против Советской власти. В 1921 году эмигрировал в Стамбул, затем - в Париж (Франция). Здесь он работал в газетах «Дни» и «Последние новости», которые выпускали русские эмигранты, руководил организацией «Туркестан милли бирлиги» («Национальное единство Туркестана»), главной целью которой было достижение независимости Туркестана. В 1927 году вместе с Заки Валиди Тоганом создали журнал «Иени Туркестан», а в 1929 году - журнал «Яш Туркестан» («Жас Түркістан»), до 1939 года издававшийся в Берлине на средства польского правительства. На страницах журнала публиковались статьи М. Шокая о политике Современного правительства в Туркестане и международных отношениях накануне Второй мировой войны, а также о древней истории и культуре народов Туркестана. Мустафа Шокай был прекрасным знатоком русской культуры, блестяще владел английскими, немецкими, турецкими, арабскими языками. В 1940 году после захвата немецкими войсками Парижа был арестован и заключен на несколько месяцев в концлагерь.

Погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманском кладбище Берлина. Во французском городе Ножан-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) усилиями казахской диаспоры Парижа установлена стена памяти Мустафы Шокая. Его именем названы улица в Алматы и университет экологии в Кызылорде. Установлен памятник в родном ауле.

  


25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 79 лет назад (1939-2014) родилась УНГАРСЫНОВА Фариза Унгарсыновна - народная поэтесса Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Уроженка Атырауской области. Окончила Атырауский педагогический институт.

Трудовой стаж: работала учительницей, директором сельских школ; литсотрудник областной газеты «Коммунистік еңбек» (1966-1969); собственный корреспондент по Атырауской, Актюбинской, Уральской областям газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), редактор республиканской пионерской газеты «Қазақстан пионері» (1969-1977); главный редактор журнала «Пионер» (с 1978 года).

Ее первая поэтическая книга «Соловей» вышла в 1967 году. Автор поэтических сборников: «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение», «Голуби мои», «Буйное русло», «Тревоги», «Ожидание солнца», «Озарение», сборника художественных очерков «Высота», документальной повести «Камшат», литературно-критических статей о творчестве казахских поэтов А. Тажибаева, М. Макатаева, чилийского поэта Пабло Неруды и других. Ею переведены на казахский язык повести для детей молдавского писателя С. Вангели «Приключения Гугуце», «Дедушкин министр», циклы стихов С. Капутикян, Е. Евтушенко, Р. Казаковой, арабского поэта Абдурахмана аль-Хамиси, книги П. Неруды «Четыре времени сердца» и другие. Многие произведения Ф. Унгарсыновой переведены на языки народов СНГ и дальнего зарубежья.

Награждена орденами «Знак почета», «Парасат», медалями.

 


25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 58 лет назад (1960) родился ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Джолдасгалиевич - первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан.

Родился в городе Гурьеве. Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина, горный инженер (1983).

Трудовой стаж: геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть» (1983-1989); начальник геологического отдела ГДУ «Доссорнефть» ПО «Эмбанефть» (1989-1990); главный геолог НГДУ «Макатнефть» ПО «Эмбанефть» (1991); главный геолог СП «Мунай», АО «АНАКО» (1991-1996); заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол» (1996-1997); начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз», менеджер, заместитель директора, директор департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2002); директор департамента геологии и разработки ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002); заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002-2003); заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО НК «КазМунайГаз» (2003-2004); директор департамента геологии и разработки АО РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель генерального директора - главный геолог ТОО СП «КазГерМунай» (2006-2009); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2012); первый заместитель генерального директора, член правления АО «Мангистаумунайгаз» (2012-2013); генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Эмбамунайгаз» (2013-2015); заместитель председателя правления по крупным проектам АО «НК «КазМунайГаз» (2015-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), почетными грамотами и благодарственными письмами за безупречную работу и личный вклад в нефтегазовую отрасль страны от Премьер-Министра, МЭМР, МНГ, Kazenergy, НК «КазМунайГаз»; нагрудными знаками и медалями к 90-летию Маката, 100-летию казахстанской нефти и другие.

 


25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 58 лет назад (1960) родился САГИНДИКОВ Исатай Умирзакович - руководитель управления образования Туркестанской области.

Родился в городе Небит-Даге (Республика Туркменистан). Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, прикладная математика (1983).

Трудовая деятельность: инженер лаборатории механики горных пород Института сейсмологии АН КазССР (1983-1992); работа в отделах новых информационных технологий и профессионального образования Министерства образования Республики Казахстан (1992-1993); заместитель директора Республиканского центра тестирования, г. Алматы (1993-1999); руководитель управления государственных стандартов образования АО «Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования» (1999-2001); заместитель директора АО «Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования» (2001-2007); директор РГКП «Национальный центр тестирования» (2007-2010); начальник управления информационной безопасности и технической поддержки, советник президента АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (2012-2013); вице-президент АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» (2014-2015); советник Посольства Республики Казахстан в Туркменистане (2015-2017).

На занимаемой должности - с августа 2017 года.

  


25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 47 лет назад (1971) родился АЙНАБЕКОВ Бауыржан Казбекович - руководитель департамента государственных доходов города Астаны.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономика и управление в отраслях АПК (1994); Алматинский университет непрерывного образования, юриспруденция (2007).

Трудовой стаж: налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор, главный налоговый инспектор Налоговой инспекции по Алматинской области (1994-1999); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области (2000-2003); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (2003-2004); заместитель председателя Налогового комитета по Жамбылскому району Алматинской области (2004-2006); заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области (2006-2007); председатель Налогового управления по Илийскому району Алматинской области (2007-2008); начальник Налогового управления по Илийскому району Алматинской области (2008-2010); заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району (03.2010-04.2010); начальник Налогового управления по Ауэзовскому району (2010-2012); заместитель руководителя Налогового департамента по Алматинской области (2012-2014); руководитель Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2014-11.2014); руководитель департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

  


25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 46 лет назад (1972) родился ШЕРМАГАНБЕТ Мейрамбек Зинабдинулы - аким Хобдинского района Актюбинской области.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Кызылординский педагогический институт, учитель истории; Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата, экономист; Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, юрист.

Трудовая деятельность: учитель средней школы в ауле Талап Жанакорганского района; директор средней школы Жанакорганского района; руководитель аппарата акима Жанакорганского района; заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области; руководитель управления делами акимата Актюбинской области; начальник управления образования Кызылординской области; начальник управления языков Кызылординской области; директор департамента по контролю в сфере образования и науки Кызылординской области.

 


25 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 40 лет назад (1978) родился БАЯЖУМА Асылбек - заместитель акима Аршалынского района Акмолинской области.

Родился в городе Улан-Баторе (Монголия). Окончил Кокшетауский университет, политология (2001).

Трудовая деятельность: учитель истории Невской средней школы Енбекшилдерского района Акмолинской области (2002-2004); психолог Донской средней школы Енбекшилдерского района Акмолинской области (2004-2005); переводчик Аршалынского Дома культуры (2005-2006); инспектор по делопроизводству отдела культуры и развития языков Аршалынского района, главный специалист по развитию языков отдела культуры и развития языков Аршалынского района, главный специалист аппарата акима Аршалынского района Акмолинской области (2006-2010); начальник отдела культуры и развития языков Егиндыкольского района, начальник отдела внутренней политики Егиндыкольского района (2010-2013); начальник отдела культуры и развития языков Егиндыкольского района, руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Егиндыкольского района Акмолинской области (2013-2015); руководитель отдела информационной политики управления внутренней политики Акмолинской области (2015-2016); руководитель отдела культуры и развития языков Аршалынского района (2016-2017).

На занимаемой должности - с 2017 года.

 

 

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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