25 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Рождество Христово у западных христиан

Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные большинства стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

СОБЫТИЯ

В 1979 году создан государственный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза». В состав музея включены памятники древнего Тараза и градостроительные и архитектурные памятники Аулиеатинского периода. Среди них - мавзолеи Айша биби, Карахана, Бабаджи хатун, Дауитбека (Шамансур), мечеть Абдыкадыра, сакские курганы Уштобе, усадьбы Тонкерис, Торткуль и др. Экспонатами музея также являлись балбалы с древнетюркскими надписями, керамические кувшины, деревянные чаши с ручками и другие.

В 2006 году в Алматы состоялась премьера 26-минутного документального фильма «Ахмет Жубанов», в который его создатели включили известные и неизвестные страницы жизни своего героя. Съемки шли в Актюбинской области - на родине А. Жубанова, а также в Алматы, Астане и в Париже. В фильме участвовали многие члены династии Жубановых, в частности, его правнук - молодой, но уже знаменитый дирижер Алан Бурибаев.

Ахмет Куанович Жубанов (1906-1968) - советский музыковед, композитор, дирижёр, народный артист Казахской СССР (1944), академик АН Казахской СССР (1946), профессор (1948).

В 2012 году Астана стала лауреатом V смотра-конкурса городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется жить», который проходил в Москве в рамках IV международного форума «Мегаполис: XXI век: город и дети».

Такой престижной награды Астана удостоилась за разработку и реализацию общенациональной программы «Жасыл ел», нацеленной на решение проблем в сфере трудовой занятости молодежи.

В 2012 году в Астане в торжественной обстановке состоялся запуск пуско-наладочных работ на заводе по производству фотоэлектрических модулей ТОО «Astana Solar» - дочернего предприятия АО «НАК «Казатомпром». На первой солнечной батарее Президент РК Нурсултан Назарбаев оставил памятную запись «Первый казахстанский модуль. Поздравляю! Н. Назарбаев».

В 2014 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил специальный Орден трудовой славы, который состоит из трех степеней. Обладатель трех степеней равняется Герою труда. Будет вручаться только рабочим и только крестьянам, которые отличились.

В 2015 году АО «Казпочта» выпустило в обращение почтовую марку, посвященную Международной специализированной выставке «EXPO-2017».

Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска - марочный лист, который состоит из восьми марок. Размер листа - 140х120 мм, размер марок - 28х40 мм. Тираж марки составляет 5 тысяч штук. Художник К. Плужникова. Номинал марки 300 тенге.

В 2015 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Подвеска» из серии «Сокровища степи». Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, диаметр описанной окружности - 43 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 3 тысячи штук. Памятные монеты «Подвеска» изготовлены с применением технологии нанесения на поверхность монет позолоты (Подвеска. Золото. I-II вв. н.э. Каргалинский клад. Жетысу).