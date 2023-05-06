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    25 человек эвакуировано при пожаре в 10-этажном доме в Атырау

    6 Мая 2023, 01:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 25 человек были эвакуированы при пожаре в 10-этажном доме жилищного кооператива Lagoon residence на улице Махамбета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, 5 мая в 19:32 в полицию поступило сообщение из пожарной части 101 о возгорании крыши многоквартирного дома.

    Полицейские прибыли к месту пожара через 4 минуты. Они оперативно поднялись в квартиру на 9 этаже и приступили к тушению пожара, из за которого шел густой черный дым, препятствующий эвакуации жильцов.

    Поскольку огонь с крыши перекинулся на балкон квартиры нижнего этажа начался пожар в квартире. Полицейские оперативно организовали эвакуацию жителей и вывели в безопасное место 25 жителей.

    Пожар на крыше многоэтажки был полностью локализован пожарными в течение 1 часа. Пострадавших нет. Как ранее сообщалось, загорелись несколько квартир на 9-10 этажах здания и примерно на 700 квадратных метров кровли.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Пожар Атырау
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