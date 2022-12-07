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    25 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Петропавловске

    7 Декабря 2022, 22:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске произошел пожар в пятиэтажном общежитии, передает корреспондент МИА Казинформ.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, горели вещи в комнате на втором этаже общежития по адресу Пушкина, 43. К моменту прибытия пожарных хозяйка комнаты уже была на улице. Однако пятерых человек из общежития пришлось эвакуировать с помощью дыхательных аппаратов и мешков из-за сильного задымления.

    «В результате пожара с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу две женщины, 48 и 80 лет. Состояние средней степени тяжести. Эвакуировано всего 25 человек. Всех разместили в специально подогнанных автобусах. На улице сильный мороз. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Видео Пожар Петропавловск
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