Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+17+19℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    25 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Атырау

    19 Мая 2023, 17:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские эвакуировали 25 человек из многоэтажного дома, где произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    19 мая около 11:40 в подсобном помещении коридора 15-этажного дома, расположенного по улице Айтеке би, произошел пожар. На место происшествия немедленно прибыли старшие участковые инспекторы городского управления полиции Самалбек Бегалиев и Асыланбек Жолай, которые заметили возгорание на третьем этаже. Стражи порядка совместно с сотрудниками ДЧС совместно ликвидировали угрозу жизни людей. В результате оперативных действий сотрудников из дома были эвакуированы 25 человек, 10 из которых – несовершеннолетние.

    «Нет времени думать, когда человеческая жизнь находится в опасности. По прибытии на место происшествия, заметив, что пожар произошел на третьем этаже, мы с сотрудниками ЧС и вывели на улицу жителей. Пострадавших нет», – рассказали стражи порядка.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Атырауская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шесть детей выпали из окон в Астане с начала года
    Балкон обрушился под женщиной в Усть-Каменогорске
    Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша
    Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы
    Популярное
    1 Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
    2 Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
    3 Более 1,5 млн корейцев находятся под угрозой смерти в полном одиночестве - опрос
    4 Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы
    5 Первый энциклопедический фотоальбом о сайгаках презентовали в Астане
    Новости партнеров