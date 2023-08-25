25 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1892-1938) родился- казахский режиссёр, драматург, один из основателей казахского национального профессионального театрального искусства, народный артист КазАССР (1931).

Родился в окрестностях Жельтау Баянаульского района Павлодарской области. В 1913 году приехал в Омск и некоторое время работал на заводе. В Омске он познакомился с С. Сейфуллиным, Н. Нурмаковым и Б. Серкебаевым, занимался самообразованием. В 1915-1916 годах закончил бухгалтерские курсы, работал помощником бухгалтера на заводе. В эти годы будущий актер впервые посетил спектакли городского театра. После возвращения с тыловых работ в родной аул в 1917 году Ж. Шанин работал бухгалтером в кооперативе Каркаралинского уезда. В 1921-1922 годы - член Павлодарского уездного комитета, в 1922 году - председатель Зайсанского уездного исполкома. С 1923 года был членом Семипалатинского исполкома и членом ЦИК КАССР, а также на других ответственных постах. В 20-е годы он возглавил в Семипалатинске труппу «Ес-аймақ». В 1925 году Ж. Шанин стал директором Казахского драматического театра и руководил его художественной частью, а также организовал первый национальный театр и способствовал профессиональному становлению и художественному росту. Постановка национальных произведений осуществлялась с использованием народных песен, кюев, традиций и других этнографических особенностей. В 1932-1933 годах он был главным режиссером Киргизского драматического театра. В 1934 году участвовал в организации и открытии музыкального театра (теперь это Казахский театр оперы и балета) и вместе с Е. Брусиловским, К. Жандарбековым поставил «Жалбыр», «Қыз Жібек», «Ер Тарғын».

Ж. Шанин внес большой вклад в развитие и формирование первого музыкального театра. В 1936-1937 годы он организовал Уральский музыкальный драматический театр. Будучи автором ряда пьес «Жанды сурет», «Қара құлын», «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу», «Үш бажа», он внес определенный вклад в развитие национальной драматургии. Пьесы «Арқалық батыр» и «Шахта», вышедшие из-под пера Шанина, входили в репертуар казахских драматических театров, образованных в 30-е годы в Семипалатинске, Караганде, Шымкенте, Жамбыле.

назад (1973) родился- первый заместитель прокурора Актюбинской области.

Трудовая деятельность: работа в правоохранительных органах (1997-2001); транспортный прокурор Акмолинской области, прокурор Лебяжинского района Павлодарской области, начальник управления Генеральной прокуратуры (2001); старший помощник Генерального прокурора департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК; руководитель Центра исследования проблем уголовной политики и исполнения наказаний Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

назад (1978) родился– заместитель заведующего Отделом Администрации Президента РК.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, экономист (2000); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, государственное и местное управление (2015).

Трудовая деятельность: служба в органах Налоговой полиции Республики Казахстан, г. Кокшетау (07.2000-10.2000); работа в органах налоговой службы (2002-2007); помощник, советник акима Карагандинской области (2007-2009); заместитель начальника Налогового департамента по Карагандинской области (2009-2010); заведующий секретариатом НДП «Нур Отан», г. Астана (2010-2011); работа в специализированном управлении Налогового комитета МФ РК (2011-2014); руководитель Налогового управления по району «Сарыарка» департамента государственных доходов по г. Астане (2014-2015); заместитель заведующего секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (04.2015-08.2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2015-2016); руководитель аппарата акима г. Нур-Султана (2016-2019); аким района «Есиль» г. Нур-Султана (2019-2022); заместитель акима г. Нур-Султана (02.2022-07.2022); исполнительный секретарь филиала партии «AMANAT» города Нур-Султана (02.2022-07.2022).

На занимаемой должности - с мая 2023 года.

назад (1981) родился- председатель правления АО «Национальная компания QazExpoCongress».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, юрист-международник (2002); Казахскую финансово-экономическую академию, экономист (2011).

Трудовая деятельность: менеджер представительства ТОО «Казахстанская кабельная компания» в Российской Федерации (1998-2003); находился на дипломатической службе (2003-2006); заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области (2006-2008); заведующий секретариатом центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (2006-2008); управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Контракт» (2010-2012); исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта РК (2010-2013); заместитель председателя Агентства РК по делам спорта и физической культуры (2013-2014); первый вице-президент Федерации футбола Казахстана (2014-2015); управляющий директор - директор департамента маркетинга и продвижения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2017); генеральный комиссар секции Казахстана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2018-2020); первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания QazExpoCongress» (01.2020-07.2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.

назад (1983) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, история (бакалавриат) (2004); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, философия и политология (магистратура) (2008); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, докторантура (философия и политология) (2011).

Трудовая деятельность: председатель студенческого самоуправления Казахского национального университета им. аль-Фараби (2000-2004); преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председатель Комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики (2004-2006); консультант по делам молодежи Актюбинской области филиала РНП «Отан», заместитель председателя Республиканского совета молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нұр-Отан» (2006-2007); учитель истории и права многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, г. Алматы (2007-2008); заместитель проректора по учебно-воспитательной работе, председатель молодежной администрации Казахского национального аграрного университета (2010-2011); декан по работе со студентами Международной академии бизнеса (2011); главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета (2011-2012); старший менеджер департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2012-2014); заместитель директора департамента по образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальных школ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2014-2017); директор департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.