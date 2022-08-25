25 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

130 лет назад (1892-1938) родился ШАНИН Жумат Тургунбаевич - казахский режиссёр, драматург, один из основателей казахского национального профессионального театрального искусства, народный артист КазАССР (1931).

Родился в окрестностях Жельтау Баянаульского района Павлодарской области. В 1913 году приехал в Омск и некоторое время работал на заводе. В Омске он познакомился с С. Сейфуллиным, Н. Нурмаковым и Б. Серкебаевым, занимался самообразованием. В 1915-1916 годах закончил бухгалтерские курсы, работал помощником бухгалтера на заводе. В эти годы будущий актер впервые посетил спектакли городского театра. После возвращения с тыловых работ в родной аул в 1917 году Ж. Шанин работал бухгалтером в кооперативе Каркаралинского уезда. В 1921-1922 годы - член Павлодарского уездного комитета, в 1922 году - председатель Зайсанского уездного исполкома. С 1923 года был членом Семипалатинского исполкома и членом ЦИК КАССР, а также на других ответственных постах. В 20-е годы он возглавил в Семипалатинске труппу «Ес-аймақ». В 1925 году Ж. Шанин стал директором Казахского драматического театра и руководил его художественной частью, а также организовал первый национальный театр и способствовал профессиональному становлению и художественному росту. Постановка национальных произведений осуществлялась с использованием народных песен, кюев, традиций и других этнографических особенностей. В 1932-1933 годах он был главным режиссером Киргизского драматического театра. В 1934 году участвовал в организации и открытии музыкального театра (теперь это Казахский театр оперы и балета) и вместе с Е. Брусиловским, К. Жандарбековым поставил «Жалбыр», «Қыз Жібек», «Ер Тарғын».

Ж. Шанин внес большой вклад в развитие и формирование первого музыкального театра. В 1936-1937 годы он организовал Уральский музыкальный драматический театр. Будучи автором ряда пьес «Жанды сурет», «Қара құлын», «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу», «Үш бажа», он внес определенный вклад в развитие национальной драматургии. Пьесы «Арқалық батыр» и «Шахта», вышедшие из-под пера Шанина, входили в репертуар казахских драматических театров, образованных в 30-е годы в Семипалатинске, Караганде, Шымкенте, Жамбыле.

49 лет назад (1973) родился РАХМЕТОВ Куандык Кайратович - первый заместитель прокурора Актюбинской области.

Трудовая деятельность: работа в правоохранительных органах (1997-2001); транспортный прокурор Акмолинской области, прокурор Лебяжинского района Павлодарской области, начальник управления Генеральной прокуратуры (2001); старший помощник Генерального прокурора департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК; руководитель Центра исследования проблем уголовной политики и исполнения наказаний Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

49 лет назад (1973) родился ЫБЫРАЙЫМ Нурлан Мухтарбекулы - заведующий отделом организационной работы канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Родился в г. Фрунзе (ныне - г. Бишкек). Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юрист (1995).

Трудовая деятельность: заведующий государственно-правовым отделом аппарата акима Московского района г. Алматы (1996-1997); старший референт-юрист управления делами Президента Республики Казахстан (1997-1998); старший эксперт, консультант, главный эксперт государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (1998-2001); заместитель председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002); главный эксперт государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2002-2003); заместитель председателя Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2004); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2007); руководитель аппарата фракции НДП «Нур Отан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан (2007-2008); проректор по развитию и правовым вопросам Казахского государственного университета (2008-2011); директор департамента правового обеспечения и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Казахстан (2010-2012); председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2012-2014); председатель Совета директоров АО «Национальный центр научно-технической информации» (2014-2016); вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан (04.2016-09.2016).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астана 10 жыл»; нагрудным знаком «Почетный работник образования». Имеет благодарности руководителя администрации Президента Республики Казахстан, председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

44 года назад (1978) родился САРСЕМБАЕВ Адильбек Зейнулаевич - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист; Казахский государственный агротехнический университет им. С. Сейфуллина, экономист-менеджер.

Трудовая деятельность: налоговый инспектор, начальник отдела, президент ТОО «Специализированный центр правового консалтинга и предпринимательской инициативы «Континент», главный специалист ГУ «Департамент по администрированию программ развития г. Астаны» (с 2000 года); работал на различных руководящих должностях в аппарате акима г. Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций (2001-2006); главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы администрации Президента РК (2006-2007); первый заместитель акима г. Петропавловск, руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (2007-2009); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астана (2015-2016); аким района «Алматы» г. Астаны (2016-2020); председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (2020-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2017); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2013), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

44 года назад (1978) родился ДЖАКЕНОВ Берик Оралович - исполнительный секретарь филиала партии «AMANAT» города Нур-Султана.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, экономист (2000); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, государственное и местное управление (2015).

Трудовая деятельность: служба в органах Налоговой полиции Республики Казахстан, г. Кокшетау (07.2000-10.2000); работа в органах налоговой службы (2002-2007); помощник, советник акима Карагандинской области (2007-2009); заместитель начальника Налогового департамента по Карагандинской области (2009-2010); заведующий секретариатом НДП «Нур Отан», г. Астана (2010-2011); работа в специализированном управлении Налогового комитета МФ РК (2011-2014); руководитель Налогового управления по району «Сарыарка» департамента государственных доходов по г. Астане (2014-2015); заместитель заведующего секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (04.2015-08.2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2015-2016); руководитель аппарата акима г. Нур-Султана (2016-2019); аким района «Есиль» г. Нур-Султана (2019-2022); заместитель акима г. Нур-Султана (02.2022-07.2022).

на занимаемой должности - с июля 2022 года.

41 год назад (1981) родился ЧАЙЖУНУСОВ Аллен Сержанович - председатель правления АО «Национальная компания QazExpoCongress».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, юрист-международник (2002); Казахскую финансово-экономическую академию, экономист (2011).

Трудовая деятельность: менеджер представительства ТОО «Казахстанская кабельная компания» в Российской Федерации (1998-2003); находился на дипломатической службе (2003-2006); заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области (2006-2008); заведующий секретариатом центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (2006-2008); управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Контракт» (2010-2012); исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта РК (2010-2013); заместитель председателя Агентства РК по делам спорта и физической культуры (2013-2014); первый вице-президент Федерации футбола Казахстана (2014-2015); управляющий директор - директор департамента маркетинга и продвижения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2017); генеральный комиссар секции Казахстана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2018-2020); первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания QazExpoCongress» (01.2020-07.2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.

39 лет назад (1983) родилась СУЛЕЙМЕНОВА Жулдыз Досбергеновна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, история (бакалавриат) (2004); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, философия и политология (магистратура) (2008); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, докторантура (философия и политология) (2011).

Трудовая деятельность: председатель студенческого самоуправления Казахского национального университета им. аль-Фараби (2000-2004); преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председатель Комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики (2004-2006); консультант по делам молодежи Актюбинской области филиала РНП «Отан», заместитель председателя Республиканского совета молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нұр-Отан» (2006-2007); учитель истории и права многопрофильной гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина, г. Алматы (2007-2008); заместитель проректора по учебно-воспитательной работе, председатель молодежной администрации Казахского национального аграрного университета (2010-2011); декан по работе со студентами Международной академии бизнеса (2011); главный ученый секретарь Казахского государственного женского педагогического университета (2011-2012); старший менеджер департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2012-2014); заместитель директора департамента по образовательной политики и программ Назарбаев Интеллектуальных школ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2014-2017); директор департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.