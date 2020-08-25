25 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1892-1938) родился- казахский режиссёр, драматург, один из основателей казахского национального профессионального театрального искусства, народный артист КазАССР (1931).

Родился в окрестностях Жельтау Баянаульского района Павлодарской области. В 1913 году приехал в Омск и некоторое время работал на заводе. В Омске он познакомился с С. Сейфуллиным, Н. Нурмаковым и Б. Серкебаевым, занимался самообразованием. В 1915-1916 годах закончил бухгалтерские курсы, работал помощником бухгалтера на заводе. В эти годы будущий актер впервые посетил спектакли городского театра. После возвращения с тыловых работ в родной аул в 1917 году Ж. Шанин работал бухгалтером в кооперативе Каркаралинского уезда. В 1921-1922 годы - член Павлодарского уездного комитета, в 1922 году - председатель Зайсанского уездного исполкома. С 1923 года был членом Семипалатинского исполкома и членом ЦИК КАССР, а также на других ответственных постах. В 20-е годы он возглавил в Семипалатинске труппу «Ес-аймақ». В 1925 году Ж. Шанин стал директором Казахского драматического театра и руководил его художественной частью, а также организовал первый национальный театр и способствовал профессиональному становлению и художественному росту. Постановка национальных произведений осуществлялась с использованием народных песен, кюев, традиций и других этнографических особенностей. В 1932-1933 годах он был главным режиссером Киргизского драматического театра. В 1934 году участвовал в организации и открытии музыкального театра (теперь это Казахский театр оперы и балета) и вместе с Е. Брусиловским, К. Жандарбековым поставил «Жалбыр», «Қыз Жібек», «Ер Тарғын».

Ж. Шанин внес большой вклад в развитие и формирование первого музыкального театра. В 1936-1937 годы он организовал Уральский музыкальный драматический театр. Будучи автором ряда пьес «Жанды сурет», «Қара құлын», «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу», «Үш бажа», он внес определенный вклад в развитие национальной драматургии. Пьесы «Арқалық батыр» и «Шахта», вышедшие из-под пера Шанина, входили в репертуар казахских драматических театров, образованных в 30-е годы в Семипалатинске, Караганде, Шымкенте, Жамбыле.

назад (1973) родился- первый заместитель прокурора Актюбинской области.

Трудовая деятельность: работа в правоохранительных органах (1997-2001); транспортный прокурор Акмолинской области, прокурор Лебяжинского района Павлодарской области, начальник управления Генеральной прокуратуры (2001); старший помощник Генерального прокурора департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК; руководитель Центра исследования проблем уголовной политики и исполнения наказаний Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

назад (1973) родился- заведующий отделом организационной работы канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Родился в г. Фрунзе (ныне - г. Бишкек). Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юрист (1995).

Трудовая деятельность: заведующий государственно-правовым отделом аппарата акима Московского района г. Алматы (1996-1997); старший референт-юрист управления делами Президента Республики Казахстан (1997-1998); старший эксперт, консультант, главный эксперт государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (1998-2001); заместитель председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002); главный эксперт государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2002-2003); заместитель председателя Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2004); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2007); руководитель аппарата фракции НДП «Нур Отан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан (2007-2008); проректор по развитию и правовым вопросам Казахского государственного университета (2008-2011); директор департамента правового обеспечения и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Казахстан (2010-2012); председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2012-2014); председатель Совета директоров АО «Национальный центр научно-технической информации» (2014-2016); вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан (04.2016-09.2016).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астана 10 жыл»; нагрудным знаком «Почетный работник образования». Имеет благодарности руководителя администрации Президента Республики Казахстан, председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

назад (1978) родился- председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering).

Родился в г. Целиноград (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист; Казахский государственный агротехнический университет им. С. Сейфуллина, экономист-менеджер.

Трудовая деятельность: налоговый инспектор, начальник отдела, президент ТОО «Специализированный центр правового консалтинга и предпринимательской инициативы «Континент», главный специалист ГУ «Департамент по администрированию программ развития г. Астаны» (с 2000 года); работал на различных руководящих должностях в аппарате акима г. Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций (2001-2006); главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы администрации Президента РК (2006-2007); первый заместитель акима г. Петропавловск, руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (2007-2009); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астана (2015-2016); аким района «Алматы» г. Астана (2016-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

назад (1978) родился- аким района Есиль города Нур-Султана.

Родился в г. Целиноград (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, экономист (2000); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, государственное и местное управление (2015).

Трудовая деятельность: сотрудник органов налоговой полиции г. Кокшетау Акмолинской области (2000); специалист отдела внедрения и сопровождения информационных систем Налогового комитета по г. Астана; заместитель начальника Налогового департамента по Карагандинской области (2009); руководитель управления государственных доходов по Сарыркинскому району департамента государственных доходов по г. Астана; заместитель заведующего секретариатом руководителя администрации Президента Республики Казахстан; государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2015-2016); руководитель аппарата акима г. Астана (2016-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

назад (1981) родился- председатель правления АО «Национальная компания QazExpoCongress».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, юрист-международник (2002); Казахскую финансово-экономическую академию, экономист (2011).

Трудовая деятельность: менеджер представительства ТОО «Казахстанская кабельная компания» в Российской Федерации (1998-2003); находился на дипломатической службе (2003-2006); заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области (2006-2008); заведующий секретариатом центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (2006-2008); управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Контракт» (2010-2012); исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта РК (2010-2013); заместитель председателя Агентства РК по делам спорта и физической культуры (2013-2014); первый вице-президент Федерации футбола Казахстана (2014-2015); управляющий директор - директор департамента маркетинга и продвижения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2017); генеральный комиссар секции Казахстана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2018-2020); первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания QazExpoCongress» (01.2020-07.2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.