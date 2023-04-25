Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

25 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 08:00
25 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

photo

130 лет назад (1893-1968) родился КУАНЫШБАЕВ Калыбек - казахский актёр, один из основателей казахского профессионального театрального искусства, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1952).

Родился в Каркаралинском уезде Семипалатинской области. Первые выступления относятся к началу 1920-х годов, когда он участвовал в Куяндинской ярмарке недалеко от Семипалатинска в составе «бродячей труппы», в которую входили певцы, борцы, жонглёры, танцоры и другие.

Трудовая деятельность: в 1925 году участвовал в создании первого профессионального казахского театра в Кзыл-Орде (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова в Алма-Ате). В 1928 году вместе с этим театром приехал в Алма-Ату и проработал в этой труппе до 1964 года.

Среди его лучших театральных ролей: Нысан Абыз («Енлик - Кебек» М.О. Ауэзова), Танеке («Ночные раскаты» М.О. Ауэзова), Абай («Абай» М.О. Ауэзова и Л.С. Соболева), Кунанбай (по роману «Путь Абая» М.О. Ауэзова), Балуан («Трагедия поэта» Г.М. Мусрепова), Городничий («Ревизор» Н.В. Гоголя), Брабанцио («Отелло» У. Шекспира), Баптиста («Укрощение строптивой» У. Шекспира).

С 1937 года снимался в кино, среди его ролей: Байбол в фильме «Амангельды», Абай в фильме «Песни Абая», Бергалиев в фильме «Золотой рог», Чингиз в фильме «Его время придёт». Занимался педагогической работой. Писал короткие пьесы, скетчи, юморески, сатирические стихи для радио и эстрады. Им выпущены два сборника сатирических стихотворений «Түйреуiш» («Шпилька») и «Шаншарлар» («Остряки»). Автор (совместно с Ш. Хусаиновым) пьес «Шаншарлар» («Острословы»), поставленной Казахским театром драмы им. М. Ауэзова в 1948 году, и «Ақ жаулық - көк жаулық».

Награжден орденами «Знак Почёта» (1938), Трудового Красного Знамени (1945), двумя орденами Ленина; медалями.

photo

61 лет назад (1962) родился ТАЖИБАЕВ Аскар Ерликович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Алматинский энергетический институт (1984).

Трудовая деятельность: техник Алматинского бассейнового управления «Казглавселезащита», инженер кабельного отдела «Казглавэлектроснабсбыт», инженер-наладчик СПМК Главптицепром Министерства сельского хозяйства Казахской ССР, электрослесарь Алма-Атинского предприятия по ремонту полиграфического оборудования, заместитель председателя производственного кооператива «Норма-2», главный специалист, начальник отдела «Казинтурсервис» (1984-1994); третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь управления кадров, консульского управления МИД РК (1994-1997); начальник паспортно-визового отдела департамента консульской службы, советник второго департамента, советник департамента СНГ МИД РК (1997-1999); главный эксперт исполкома Межгосударственного совета ЦАЭС, г. Бишкек (1999-2002); начальник отдела Комитета по делам СНГ МИД РК (2002); первый секретарь, советник посольства Казахстана в Узбекистане (2002-2005); советник посольства Казахстана в Туркменистане (2005-2008); заместитель директора департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции МИД РК (2009-2011); директор департамента СНГ МИД РК (2011-2015); советник-посланник посольства Казахстана в Беларуси (2015-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан (2019-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан дипломатиялық қызметіне 25 жыл».

photo

50 лет назад (1973) родился АМРИН Азамат Кеменгерович - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе (1996).

Трудовая деятельность: рабочий, помощник комбайнера совхоза «Корнеевский» Московского района СКО (1989-1990); экономист-менеджер агропромышленного комплекса «Сары-Арка» (г. Акмола) (1996-1997); старший налоговый инспектор налогового управления по СКО (г. Петропавловск) (1997-1999); начальник отдела управления принудительного взимания налогов налогового комитета по СКО (г. Петропавловск) (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Мамлютскому району СКО (2000-2002); председатель Налогового комитета по району Шал акына СКО (2002-2004); заместитель председателя Налогового комитета по СКО Налогового комитета Министерства финансов РК (г. Петропавловск) (2004-2008); аким района Шал акына СКО (2008-2011); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2011-2012); заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014); директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

Награжден медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III ст. (2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).


Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы