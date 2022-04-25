25 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

129 лет назад (1893-1968) родился КУАНЫШБАЕВ Калыбек - казахский актёр, один из основателей казахского профессионального театрального искусства, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1952).

Родился в Каркаралинском уезде Семипалатинской области. Первые выступления относятся к началу 1920-х годов, когда он участвовал в Куяндинской ярмарке недалеко от Семипалатинска в составе «бродячей труппы», в которую входили певцы, борцы, жонглёры, танцоры и другие.

Трудовая деятельность: в 1925 году участвовал в создании первого профессионального казахского театра в Кзыл-Орде (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова в Алма-Ате). В 1928 году вместе с этим театром приехал в Алма-Ату и проработал в этой труппе до 1964 года.

Среди его лучших театральных ролей: Нысан Абыз («Енлик - Кебек» М.О. Ауэзова), Танеке («Ночные раскаты» М.О. Ауэзова), Абай («Абай» М.О. Ауэзова и Л.С. Соболева), Кунанбай (по роману «Путь Абая» М.О. Ауэзова), Балуан («Трагедия поэта» Г.М. Мусрепова), Городничий («Ревизор» Н.В. Гоголя), Брабанцио («Отелло» У. Шекспира), Баптиста («Укрощение строптивой» У. Шекспира).

С 1937 года снимался в кино, среди его ролей: Байбол в фильме «Амангельды», Абай в фильме «Песни Абая», Бергалиев в фильме «Золотой рог», Чингиз в фильме «Его время придёт». Занимался педагогической работой. Писал короткие пьесы, скетчи, юморески, сатирические стихи для радио и эстрады. Им выпущены два сборника сатирических стихотворений «Түйреуiш» («Шпилька») и «Шаншарлар» («Остряки»). Автор (совместно с Ш. Хусаиновым) пьес «Шаншарлар» («Острословы»), поставленной Казахским театром драмы им. М. Ауэзова в 1948 году, и «Ақ жаулық - көк жаулық».

Награжден орденами «Знак Почёта» (1938), Трудового Красного Знамени (1945), двумя орденами Ленина; медалями.

60 лет назад (1962) родился ТАЖИБАЕВ Аскар Ерликович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Алматинский энергетический институт (1984).

Трудовая деятельность: техник Алматинского бассейнового управления «Казглавселезащита», инженер кабельного отдела «Казглавэлектроснабсбыт», инженер-наладчик СПМК Главптицепром Министерства сельского хозяйства Казахской ССР, электрослесарь Алма-Атинского предприятия по ремонту полиграфического оборудования, заместитель председателя производственного кооператива «Норма-2», главный специалист, начальник отдела «Казинтурсервис» (1984-1994); третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь управления кадров, консульского управления МИД РК (1994-1997); начальник паспортно-визового отдела департамента консульской службы, советник второго департамента, советник департамента СНГ МИД РК (1997-1999); главный эксперт исполкома Межгосударственного совета ЦАЭС, г. Бишкек (1999-2002); начальник отдела Комитета по делам СНГ МИД РК (2002); первый секретарь, советник посольства Казахстана в Узбекистане (2002-2005); советник посольства Казахстана в Туркменистане (2005-2008); заместитель директора департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции МИД РК (2009-2011); директор департамента СНГ МИД РК (2011-2015); советник-посланник посольства Казахстана в Беларуси (2015-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан (2019-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан дипломатиялық қызметіне 25 жыл».

49 лет назад (1973) родился АМРИН Азамат Кеменгерович - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе (1996).

Трудовая деятельность: рабочий, помощник комбайнера совхоза «Корнеевский» Московского района СКО (1989-1990); экономист-менеджер агропромышленного комплекса «Сары-Арка» (г. Акмола) (1996-1997); старший налоговый инспектор налогового управления по СКО (г. Петропавловск) (1997-1999); начальник отдела управления принудительного взимания налогов налогового комитета по СКО (г. Петропавловск) (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Мамлютскому району СКО (2000-2002); председатель Налогового комитета по району Шал акына СКО (2002-2004); заместитель председателя Налогового комитета по СКО Налогового комитета Министерства финансов РК (г. Петропавловск) (2004-2008); аким района Шал акына СКО (2008-2011); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2011-2012); заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014); директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

Награжден медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III ст. (2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).