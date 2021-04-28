2499 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 214,

город Алматы - 760,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 107,

Актюбинская область - 247,

Алматинская область - 164,

Атырауская область - 104,

Восточно-Казахстанская область - 60,

Жамбылская область - 182,

Западно-Казахстанская область - 50,

Карагандинская область - 202,

Костанайская область - 132,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 87,

Павлодарская область - 65,

Северо-Казахстанская область - 43,

Туркестанская область - 29.

Итого выздоровевших в Казахстане – 268 439.