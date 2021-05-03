08:01, 03 Май 2021 | GMT +6
2496 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 352,
город Алматы - 667,
город Шымкент - 109,
Акмолинская область - 136,
Актюбинская область - 118,
Алматинская область - 180,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 68,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 235,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 93,
Мангистауская область - 58,
Павлодарская область - 143,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 21.
Всего в стране выявлено 327995 заболевших.