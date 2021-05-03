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    08:01, 03 Май 2021 | GMT +6

    2496 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
    В разрезе регионов:
    город Нур-Султан - 352,
    город Алматы - 667,
    город Шымкент - 109,
    Акмолинская область - 136,
    Актюбинская область - 118,
    Алматинская область - 180,
    Атырауская область - 75,
    Восточно-Казахстанская область - 85,
    Жамбылская область - 68,
    Западно-Казахстанская область - 110,
    Карагандинская область - 235,
    Костанайская область - 27,
    Кызылординская область - 93,
    Мангистауская область - 58,
    Павлодарская область - 143,
    Северо-Казахстанская область - 19,
    Туркестанская область - 21.
    Всего в стране выявлено 327995 заболевших.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru
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