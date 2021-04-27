08:16, 27 Апрель 2021 | GMT +6
2494 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 453,
город Алматы - 620,
город Шымкент - 50,
Акмолинская область - 93,
Актюбинская область - 257,
Алматинская область - 276,
Атырауская область - 96,
Восточно-Казахстанская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 73,
Карагандинская область - 186,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 103,
Северо-Казахстанская область - 72,
Туркестанская область - 65.
Итого выздоровевших в Казахстане – 265 940.