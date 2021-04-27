2494 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 453,

город Алматы - 620,

город Шымкент - 50,

Акмолинская область - 93,

Актюбинская область - 257,

Алматинская область - 276,

Атырауская область - 96,

Восточно-Казахстанская область - 50,

Западно-Казахстанская область - 73,

Карагандинская область - 186,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 39,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 103,

Северо-Казахстанская область - 72,

Туркестанская область - 65.

Итого выздоровевших в Казахстане – 265 940.