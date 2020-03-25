249 случаев заражения: в Армении ужесточили режим ЧП

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ростом количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а также расширением его географии на территории страны в Армении ужесточили режим ЧП. Об этом своем обращении к гражданам сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению премьер-министра Никола Пашиняна, по состоянию на 24 марта в Армении подтверждено 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Воспаление легких диагностировано у 30 пациентов, из них пятеро находятся в отделении интенсивной терапии. По словам премьер-министра, география заражения коронавирусной инфекцией в Армении расширилась и охватывает Ереван и 7 областей республики.

В этом контексте премьер-министр заявил об ужесточении режима ЧП. По его словам, в целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции, будет прекращена работа предприятий, деятельность которых не имеет жизненно важного значения. Кроме того вводится ограничение на свободное перемещение граждан, на улицах запрещается сбор групп более двух человек, прекращается работа всех ресторанов и кафе, автовладельцам запрещается одновременный перевоз более одного пассажира.

При этом, как отметил Никол Пашинян, продолжат работу продовольственные магазины, аптеки и банки. В этих учреждениях установлено специальное окно – с 10:00 до 12:00 часов, в течение которого будут обслуживаться исключительно граждане старше 65 лет.

В то же время министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что по состоянию на 24 марта 14 пациентов полностью излечились. Еще у двоих пациентов, находящихся на лечении в инфекционной больнице, тест на коронавирус показал отрицательный результат. После подтверждения контрольным тестом и эти два пациента будут выписаны из больницы.

Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1 марта. Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. Подавляющее большинство случаев заражения COVID-19 в Армении исходят из двух очагов – г. Эчмиадзин и столичного производственного предприятия. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.

фото: pastinfo.am