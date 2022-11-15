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    249 человек погибли при пожарах в Казахстане с начала года

    15 Ноября 2022, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с начала текущего года зарегистрировано 9 647 пожаров, в которых погибли 249 человек, 212 – получили ожоги и отравления различной степени тяжести. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечено незначительное снижение пожаров на 2,2%, число погибших - на 18,6%, травмированных - на 40,8%», - сказал Юрий Ильин в ходе заседания Правительства.

    Согласно озвученным данным, в жилом секторе произошло 5 885 пожаров, что составляет 61% от их общего количества.

    Количество погибших при пожарах увеличилось в городах Алматы, Астана, Костанайской области, Акмолинской областях.

    «Необходимо отметить, что из общего числа погибших - 107 человек или 43% находились в состоянии алкогольного опьянения. В 60% случаев на пожарах гибнут безработные

    и пенсионеры, то есть лица, не вовлеченные в систему обучения требованиям пожарной безопасности по месту работы или учебы», - добавил Юрий Ильин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Безопасность МЧС Пожар
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