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    12:22, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    249 авиапассажиров прибыли в Казахстан без справок ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 2 055 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 806 человек, без справок прибыло 249 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 149 пассажиров, со справками - 1 043, без справок - 106;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 7 рейсов, 811 пассажиров, со справками - 668, без справок - 143;
    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, все 95 пассажиров со справками.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 247 граждан РК, прибывших 3 февраля, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
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