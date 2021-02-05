249 авиапассажиров прибыли в Казахстан без справок ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 2 055 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 806 человек, без справок прибыло 249 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 149 пассажиров, со справками - 1 043, без справок - 106;

в аэропорт г. Нур-Султана – 7 рейсов, 811 пассажиров, со справками - 668, без справок - 143;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, все 95 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 247 граждан РК, прибывших 3 февраля, тестирование показало отрицательный результат.

