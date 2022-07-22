2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 796,
в городе Алматы – 722,
в городе Шымкенте – 105,
в Акмолинской области – 62,
в Актюбинской области – 25,
в Алматинской области – 90,
в Жетысуской области - 109,
в Атырауской области – 47,
в ВКО – 9,
в Абайской области - 31,
в Жамбылской области – 82,
в ЗКО – 31,
в Карагандинской области – 165,
в Улытауской области - 20,
в Костанайской области – 37,
в Кызылординской области – 40,
в Мангистауской области – 32,
в Павлодарской области – 26,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 26.