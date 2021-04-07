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    247 тысячам медработников увеличили зарплату с начала года

    7 Апреля 2021, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ожидаемая продолжительность жизни за 10 лет увеличилась на 5 лет и составила 73,18 лет. Помимо этого с начала текущего года была увеличена зарплата 247 тысяч медицинских работников, передает МИА «Казинформ».

    2020 год можно отметить пиком рождаемости, который в последний раз был в 1987 году. В сравнении с 2019 годом выросло количество беременных на 21 тысячу женщин (435 674), родов на 22 тысячи (421 654) и на 24 тысячи больше родилось детей (427 303).

    В 2020 увеличено финансирование в 1,5 раз (2020 год – 2 030,7 млрд. тенге, 2019 год – 1 298,7 млрд. тенге).

    С 1 января 2021 года увеличена зарплата 247 тысячам медицинских работников, в том числе врачам – на 30% (246 тысяч тенге), средним медицинским работникам – на 20% (144,6 тысяч тенге). К 2023 году средняя заработная плата врачей будет доведена до уровня два раза выше средней заработной платы в экономике.

    В 2020 году расширен охват амбулаторным лекарственным обеспечением в 3 раза (с 45 до 137 заболеваний).

    Наблюдается рост высоко технологичных медицинских услуг на 16% (2020 год – 9,9 тысяч услуг, 2019 год – 8,5 тысяч услуг).

    В 2020году проведены:

    - 1 103 процедуры экстракорпорального оплодотворения;

    - 3,2 тыс. пациентам проведены кардиохирургические операции;

    - 1,5 тыс. пациентам оказаны нейрохирургические операции.

    В 2020 году выросло количество оказанных реабилитационных услуг на 7,6% (131 тысячу пациентов).

    С внедрением ОСМС в 2020 году выросло количество консультационно-диагностических услуг в 3,4 раза (82,9 млн. услуг):

    - КТ в 2 раза (234 тысячи услуг);

    - МРТ в 2,6 раз (219 тысяч услуг).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Демография
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