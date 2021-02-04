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    11:04, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    247 пассажиров прилетели в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 247 граждан РК прилетели в Казахстан без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

    « 3 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, Республики Беларусь и Узбекистана. Из 1 143 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 896 человек, без справок прибыло 247 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 4 рейса, 622 пассажира, со справками - 586, без справок - 36; в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 517 пассажиров, со справками - 306, без справок - 211; в аэропорт Шымкента – 1 рейс, все 4 пассажира со справками. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре», - говорится в сообщении Комитет а санитарно-эпидемиологического контроля , опубликованном в Telegram МВК.

    Как отметили в ведомстве, по результатам ПЦР-анализа, у 191 гражданина РК, вернувшегося в Казахстан без ПЦР-справок 2 февраля, тестирование показало отрицательный результат.


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