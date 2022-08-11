2458 человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –⠀В Казахстане 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 1143,

в городе Алматы - 503,

в Актюбинской области - 69,

в Алматинской области - 50,

в Жетысуской области - 125,

в Атырауской области - 16,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 367,

в Улытауской области - 11,

в Костанайской области - 40,

в Кызылординской области – 74,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 23,

Всего в стране выздоровело 1 334 270 человек от COVID-19.



