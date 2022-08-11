2458 человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –⠀В Казахстане 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 1143,
в городе Алматы - 503,
в Актюбинской области - 69,
в Алматинской области - 50,
в Жетысуской области - 125,
в Атырауской области - 16,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 367,
в Улытауской области - 11,
в Костанайской области - 40,
в Кызылординской области – 74,
в Мангистауской области - 25,
в Павлодарской области - 23,
Всего в стране выздоровело 1 334 270 человек от COVID-19.