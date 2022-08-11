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    • 2458 человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки

    11 Августа 2022 08:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –⠀В Казахстане 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 1143,

    в городе Алматы - 503,

    в Актюбинской области - 69,

    в Алматинской области - 50,

    в Жетысуской области - 125,

    в Атырауской области - 16,

    в ЗКО - 12,

    в Карагандинской области - 367,

    в Улытауской области - 11,

    в Костанайской области - 40,

    в Кызылординской области – 74,

    в Мангистауской области - 25,

    в Павлодарской области - 23,

    Всего в стране выздоровело 1 334 270 человек от COVID-19.


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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