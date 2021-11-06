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2447 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
6 Ноября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2447 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103,
город Алматы - 278,
город Шымкент - 29,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 53,
Алматинская область - 212,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 303,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 516,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 272,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 111,
Павлодарская область - 113,
Северо-Казахстанская область - 93,
Туркестанская область - 35.
Итого выздоровевших в Казахстане - 899028.
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