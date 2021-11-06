2447 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2447 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

разрезе регионов:

город Нур-Султан - 103,

город Алматы - 278,

город Шымкент - 29,

Акмолинская область - 148,

Актюбинская область - 53,

Алматинская область - 212,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 303,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 516,

Карагандинская область - 129,

Костанайская область - 272,

Кызылординская область - 25,

Мангистауская область - 111,

Павлодарская область - 113,

Северо-Казахстанская область - 93,

Туркестанская область - 35.

Итого выздоровевших в Казахстане - 899028.