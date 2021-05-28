08:15, 28 Май 2021 | GMT +6
2444 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции ,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 532,
город Шымкент - 174,
Акмолинская область - 168,
Актюбинская область - 71,
Алматинская область - 465,
Атырауская область - 73,
Восточно-Казахстанская область - 30,
Жамбылская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 126,
Карагандинская область - 364,
Костанайская область - 64,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 23,
Павлодарская область - 109,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 42.
Итого выздоровевших в Казахстане - 348428.