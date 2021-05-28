2444 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции ,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110,

город Алматы - 532,

город Шымкент - 174,

Акмолинская область - 168,

Актюбинская область - 71,

Алматинская область - 465,

Атырауская область - 73,

Восточно-Казахстанская область - 30,

Жамбылская область - 36,

Западно-Казахстанская область - 126,

Карагандинская область - 364,

Костанайская область - 64,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 23,

Павлодарская область - 109,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 42.

Итого выздоровевших в Казахстане - 348428.



