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    08:15, 28 Май 2021 | GMT +6

    2444 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции ,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 110,

    город Алматы - 532,

    город Шымкент - 174,

    Акмолинская область - 168,

    Актюбинская область - 71,

    Алматинская область - 465,

    Атырауская область - 73,

    Восточно-Казахстанская область - 30,

    Жамбылская область - 36,

    Западно-Казахстанская область - 126,

    Карагандинская область - 364,

    Костанайская область - 64,

    Кызылординская область - 28,

    Мангистауская область - 23,

    Павлодарская область - 109,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 42.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 348428.



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