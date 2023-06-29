244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водворено на специализированную стоянку 244 авто, владельцы которых имеют задолженности и неоплаченные административные штрафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщалось ранее, на территории Алматы продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», направленное на выявление автовладельцев, имеющих задолженности по налогам, постановлениям суда и судебных исполнителей, а также граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы.

Отработка проводится с участием частных судебных исполнителей и сотрудников департамента государственных доходов. «С начала ОПМ в Алматы водворено на специализированную стоянку 244 транспортных средства, владельцы которых имеют задолженности по постановлениям суда, судебных исполнителей, а также неоплаченные административные штрафы на сумму свыше 73 млн тенге. К примеру, в мегаполисе была задержана автомашина, зарегистрированная в РФ, водитель которой допустил 132 административных правонарушения на сумму 4,5 млн тенге», – сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев. Кроме того, задержано 133 водителя, не имеющих право управления автотранспортом, 15 водителей, ранее лишенных права управления авто, и 13 водителей, использовавших подложные госномера.