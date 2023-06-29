Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы

    29 Июня 2023, 20:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водворено на специализированную стоянку 244 авто, владельцы которых имеют задолженности и неоплаченные административные штрафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как сообщалось ранее, на территории Алматы продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», направленное на выявление автовладельцев, имеющих задолженности по налогам, постановлениям суда и судебных исполнителей, а также граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы.

    Отработка проводится с участием частных судебных исполнителей и сотрудников департамента государственных доходов. «С начала ОПМ в Алматы водворено на специализированную стоянку 244 транспортных средства, владельцы которых имеют задолженности по постановлениям суда, судебных исполнителей, а также неоплаченные административные штрафы на сумму свыше 73 млн тенге. К примеру, в мегаполисе была задержана автомашина, зарегистрированная в РФ, водитель которой допустил 132 административных правонарушения на сумму 4,5 млн тенге», – сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев. Кроме того, задержано 133 водителя, не имеющих право управления автотранспортом, 15 водителей, ранее лишенных права управления авто, и 13 водителей, использовавших подложные госномера.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Транспорт МВД РК Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в жутком ДТП на трассе Уральск-Атырау
    В Костанайской области потерявшегося сельчанина разыскали в степи в день его рождения
    Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Подросток катался на машине отца и нарушил несколько ПДД в Туркестанской области
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    3 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне