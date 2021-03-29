240 домов подвержены подтоплению в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в период весеннего половодья могут оказаться подтопленными 240 жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата города, сейчас активно вывозят снег из тех микрорайонов, где есть риск подтопления домов. В горакимате проанализировали ситуацию 2017-2020-х годов и составили карту зон риска.

«Службы проводят всю необходимую работу по предотвращению паводков на территории города. Задействовано 245 единиц техники. До 31-го марта планируется завершить очистку ливневых канализаций. 85% ливневок готовы к работе. Проверена работа всех дренажных насосов по откачке талых вод. Для безопасности горожан отделу ЖКХ поручено провести ревизию всех канализационных колодцев. В период уборки снега крышки могли быть сдвинуты тяжелой техникой», - сказал на заседании акимата глава города Булат Жумабеков.

Аким Петропавловска поручил увеличить объемы песко-соляной смеси на пешеходных переходах и тротуарах.

«Согласно правилам благоустройства, предприниматели должны убирать прилегающую территорию по периметру в пять метров вокруг объектов частного бизнеса. Но на деле такая работа проводится неудовлетворительно. В результате чего на уже очищенных тротуарах каждую ночь вновь образуется наледь. Нужно усилить разъяснительно-профилактические работы с предпринимателями. Со 194 субъектами бизнеса уже побеседовали. Из них 61 привлекли к адмответственности в виде предупреждения», - добавил Б. Жумабеков.