24-ю годовщину Конституции Казахстана отметили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Торжественное собрание, приуроченное ко Дню Конституции Республики Казахстан, прошло в Таразе, в Центральном концертном зале «Баласагун», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками мероприятия стали представители областного совета ветеранов, аппарата, департаментов и управлений акимата Жамбылской области, ректоры вузов, творческие работники, учителя, медики, журналисты.

Поздравляя всех собравшихся и жителей области с Днем Конституции Республики Казахстан, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов подчеркнул, что Основной Закон страны Конституция Республики Казахстан, высшими ценностями объявляет человека, его жизнь, права и свободы.

«Конституция - залог достижения будущих успехов и поставленных целей. Поэтому жить по закону и чтить его является священным долгом каждого. Конституция Республики Казахстан является Основным законом страны, определяющим и защищающим жизнь, права и свободы человека. Экономическая свобода, идеологическое и политическое разнообразие, а также равенство перед законом - приоритеты правового развития Казахстана», - сказал глава региона.

При этом он процитировал Елбасы Нурсултана Назарбаева: «Конституция укрепила нашу независимость, государство и общество. Поэтому наш общий долг заключается в бережном к ней отношении и таком же почтении, как к Родине, к истории».

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов выразил уверенность в том, что жители священной жамбылской земли уверены в светлом будущем Конституции – «золотой опоре суверенного государства, придерживающегося принципов гуманизма и цивилизации, источнике невероятных достижений».

На торжественном собрании, приуроченном ко Дню Конституции Республики Казахстан, состоялось награждение ряда жителей региона, внесших своей общественной и государственной деятельностью весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.

Завершил мероприятие праздничный концерт артистов Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева.