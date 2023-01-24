24 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

72 года назад (1951) родился АСКАРОВ Алибек Асылбаевич - казахский писатель, профессиональный издатель, один из организаторов издательской и полиграфической отрасли независимого Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинское художественное училище; Казахский государственный университет (КазГУ), журналистика.

Трудовая деятельность: редактор-оформитель, литературный сотрудник, заведующий отделом, ответственный секретарь республиканского журнала «Білім және еңбек» (ныне - «Зерде») (1975-1986); главный редактор издательства «Өнер» (1986-1991); старший референт внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1993); заместитель, первый заместитель министра печати и информации (с 1993 года); директор департамента издательства и полиграфии Министерства культуры, информации и общественного согласия (1998-2004); главный инспектор, заместитель заведующего отделом Администрации Президента РК (с 2005 года); директор Академической национальной библиотеки, г. Астана(2012-2014); директор Национальной библиотеки РК, г. Алматы (2014-2016); Генеральный директор Национальной государственной книжной палаты РК, Алматы (2016-04.2019); генеральный директор Национального центра «Тіл-Қазына» РК (2019-2021); директор ГУ «Центр геральдических исследований» Комитета по делам архивов и управлению документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (с 2021 года).

Его книги «Құтмекен», «Тайға толғауы», «Жасыл әлемге саяхат», «Ерте түскен бозқырау», «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді», «Мұнар тауды, мұзарт шыңды аңсаймын», «Социализм әңгімелері», «Социализм хикаяттары», «Әйел парасаты», «Алтай - алтын бесік, атажұрт» занимают важное место золотом фонде казахской литературы. Произведения «Родники рождаются в горах», «Скрип соленого сердца» изданы на русском языке. Роман «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді» издан отдельной книгой в Пекине.

70 лет назад (1953) родился ШИНАРБАЕВ Ермек Бектасович - кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Родился в Алма-Ате. Окончил актёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии (мастерская народного артиста СССР, профессора Б. Бабочкина) (1974); режиссёрский факультет (мастерская народного артиста СССР, профессора Сергея Герасимова) (1984).

Трудовая деятельность: работал на киностудии «Казахфильм» (с 1974 года); в 1981 году дебютировал в режиссуре короткометражной картиной «Красавица в трауре», в том же году стал автором документального фильма «Мажит Бегалин», за которым последовали документальные ленты «Новая волна», «Родео», «Монологи у рояля»; художественный руководитель объединения «Алем» (с 1989 года); директор Национального продюсерского центра в Алма-Ате (с 1996 года); арт-директор и режиссёр компании «Eurasia Film Production» (с 2005 года).

Его режиссёрским дебютом в игровом кино стала «Сестра моя Люся» (1985), удостоенный специального приза на Международном кинофестивале в Амьене в 1987 году. Снятая Шинарбаевым в 1989 году картина «Месть» также имела значительный успех и была удостоена ряда международных наград. Новую главу в творчестве режиссёра открывает картина «Место на серой треуголке» (1993), участвовавшая в конкурсе кинофестиваля в Локарно и получившая приз «Золотой Леопард» и приз жюри ФИПРЕССИ. Среди снятых им картин: «Слабое сердце» (1994), получившее специальный приз жюри на международном кинофестивале в Сан Себастьяне, сериал «Перекрёсток» (1996), документальные фильмы «Дуэт», «Играем Брамса», «Концерт в Барбикан холл» (1998) и «Мастер-класс» (1999).

Среди последних работ - историческая драма «Потерянный рай» (2006), мелодрама «Письма к ангелу» (2008), демонстрировавшаяся на 31-м Московском кинофестивале, и романтическая картина «Астана - любовь моя» (2010).

55 лет назад (1968) родился АСАНОВ Бауржан Конирбаевич - заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Караганде. Окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина, ветеринарный врач (1992); Карагандинской государственный университет им. Е.А. Букетова (2003); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», экономист (2009).

Трудовая деятельность: ветеринарный врач ОПВК АП «Нура» (1992); директор ТОО «АЗиЯ» (1996-2006)); начальник самостоятельных отделов сельского хозяйства, земельных отношений Караганды (2006-2009); начальник отдела планирования, прогнозирования и использования земель управления земельных отношений Карагандинской области (2009-2011); начальник управления, заместитель начальника управления сельского хозяйства Карагандинской области (2011-2013); начальник управления политики занятости населения департамента занятости населения МТСЗН РК (01.2013-10.2013); начальник управления сельского хозяйства Карагандинской области (2013-2016); руководитель управления ветеринарии Карагандинской области (2016-2017); аким Абайского района Карагандинской области (2017-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

49 летназад (1974) родился УРАЗГУЛОВ Расул Кабдуллович - заведующий отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1994); Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (2000); Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (2010).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Павлодарского облфинуправления (1994-1998); экономист, ведущий экономист, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления АПК и охраны окружающей среды Министерства финансов РК (1998-2002); начальник управления, заместитель директора департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2006); директор департамента (начальник управления) экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (2006-2009); первый заместитель акима Карагандинской области (2009-2010); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010-2014); руководитель аппарата акима Павлодарской области (2014-2018); руководитель управления стратегического и бюджетного планирования г. Астаны (2018-2019); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», 3 юбилейными медалями.

48 лет назад (1975) родился БАЛКЕН Мадияр Темирулы - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи (1996); Казахскую государственную юридическую академию-аспирантуру, юрист (1999).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Высшей школы права «Адилет» (1996-2005); юрист ТОО «Евразия СТ», советник, директор юридической службы Группы компаний «TURKUAZ» (2001-2005); судья специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2006-2009); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Астана (2009-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Южно-Казахстанского областного суда (2012-2015); судья-координатор по взаимодействию со СМИ (2016), судья-координатор по международным связям Верховного суда Республики Казахстан (04.2016-09.2016); секретарь Совета судей Республики Казахстан (с 2016 года).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

43 года назад (1980) родился ЕЛГЕЗЕК Акберен Елгезекулы- поэт, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын».

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, историк, преподаватель истории.

Трудовая деятельность: ведущий специалист общественно-политического отдела департамента внутренней политики г. Алматы (2002-2003); советник президента РОО «Национальная инженерная академия РК», директор Информационно-аналитического центра г. Алматы, начальник отдела по работе с молодежными организациями КазНУ имени аль-Фараби. Главный редактор издательства «Атажұрт» Всемирной ассоциации казахов, директор Института гармоничного развития человека Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» (2003-2015); главный специалист отдела общественного мониторинга аппарата акима Южно-Казахстанской области (02.2016-04.2016); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской (Туркестанской) области (2016-2017); член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, член Национального курултая при Президенте РК (с 2022 года).



