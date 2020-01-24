24 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1951) родился- казахский писатель, профессиональный издатель, один из организаторов издательской и полиграфической отрасли независимого Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинское художественное училище; Казахский государственный университет (КазГУ), журналистика.

Трудовая деятельность: редактор-оформитель, литературный сотрудник, заведующий отделом, ответственный секретарь республиканского журнала «Білім және еңбек» (ныне - «Зерде») (1975-1986); главный редактор издательства «Өнер» (1986-1991); старший референт внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1993); заместитель, первый заместитель министра печати и информаций (с 1993 года); директор департамента издательства и полиграфии Министерства культуры, информации и общественного согласия (1998-2004); главный инспектор, заместитель заведующего отделом Администрации Президента РК (с 2005 года); директор Академической национальной библиотеки, г. Астана; директор Национальной библиотеки РК, г. Алматы.

Его книги «Құтмекен», «Тайға толғауы», «Жасыл әлемге саяхат», «Ерте түскен бозқырау», «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді», «Мұнар тауды, мұзарт шыңды аңсаймын», «Социализм әңгімелері», «Социализм хикаяттары», «Әйел парасаты», «Алтай - алтын бесік, атажұрт» занимают важное место золотом фонде казахской литературы. Произведения «Родники рождаются в горах», «Скрип соленого сердца» изданы на русском языке. Роман «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді» издан отдельной книгой в Пекине.

назад (1966) родилась- заместитель акима Атырауской области.

Родилась в Гурьевской (ныне Атырауской) области. Окончила Целиноградский финансово-экономический техникум, экономист (1985); Алма-Атинский институт народного хозяйства, финансовый работник (1991).

Трудовая деятельность: старший инспектор, ревизор-инспектор, старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника Атырауского облфинуправления (1985-2005); заместитель директора, директор департамента (начальник управления) экономики и бюджетного планирования Атырауской области (2005-2010).

На занимаемой должности - с мая 2010 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2011).

назад (1974) родился- заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1994); Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (2000); Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (2010).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Павлодарского облфинуправления (1994-1998); экономист, ведущий экономист, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления АПК и охраны окружающей среды Министерства финансов РК (1998-2002); начальник управления, заместитель директора департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2006); директор департамента (начальник управления) экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (2006-2009); первый заместитель акима Карагандинской области (2009-2010); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010-2014); руководитель аппарата акима Павлодарской области (2014-2018); руководитель управления стратегического и бюджетного планирования г. Астаны (2018-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден медалью «Ерен енбегі ушін», 3 юбилейными медалями.

назад (1975) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи (1996); Казахскую государственную юридическую академию-аспирантуру, юрист (1999).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Высшей школы права «Адилет» (1996-2005); юрист ТОО «Евразия СТ», советник, директор юридической службы Группы компаний «TURKUAZ» (2001-2005); судья специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2006-2009); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Астана (2009-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Южно-Казахстанского областного суда (2012-2015); судья-координатор по взаимодействию со СМИ (2016), судья-координатор по международным связям Верховного суда Республики Казахстан (04.2016-09.2016); секретарь Совета судей Республики Казахстан (с 2016 года).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

назад (1976) родился- председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз».

Окончил Акмолинский аграрный университет; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовая деятельность: главный экономист КХ СКО (1998-2000); директор департамента стратегического планирования и инновационной политики АПК (2000-2011); директор департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2012); заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии, г. Москва (2012-2013); управляющий директор АО «НУХ «КазАгро» (2013-2014); исполнительный директор ТОО «СХП Мерей» (2014-2017); заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» (2017-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

назад (1980) родился- поэт, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын».

Родился в г. Алматы. Образование высшее, квалификация по специальности - историк, преподаватель истории.

Трудовая деятельность: ведущий специалист общественно-политического отдела департамента внутренней политики г. Алматы (2002-2003); советник президента РОО «Национальная инженерная академия РК», директор Информационно-аналитического центра г. Алматы, начальник отдела по работе с молодежными организациями КазНУ имени аль-Фараби. Главный редактор издательства «Атажұрт» Всемирной ассоциации казахов, директор Института гармоничного развития человека Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» (2003-2015); главный специалист отдела общественного мониторинга аппарата акима Южно-Казахстанской области (02.2016-04.2016); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской (Туркестанской) области.