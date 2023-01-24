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    24 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

    24 Января 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день образования

    Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25). Международный день образования призван напомнить, что право на образование - одно из важнейших прав человека и обязанность государства, а обеспечение справедливого и инклюзивного образования - один из важных инструментов в борьбе с нищетой и гендерным неравенством по всему миру. В этот день ООН и ЮНЕСКО призывают правительства и организации к тому, чтобы включить всеобщее качественное образование в число главных приоритетов и сотрудничать в области образования на глобальном уровне.

    Международный день эскимо

    Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

    День комьюнити-менеджера

    Ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в различных странах мира в четвертый понедельник января, посвящен одной из самых молодых и активно развивающихся профессий.

    Комьюнити-менеджеры отвечают за создание, развитие, управление и общение с участниками сообщества, а также занимаются созданием и поддержкой UGC-систем. Работа комьюнити-менеджера лежит на стыке PR, HR, социальной психологии и других гуманитарных (но не ограничиваясь ими) дисциплин.

    СОБЫТИЯ

    В 1995 году в Брюсселе состоялась торжественная церемония открытия посольства Республики Казахстан в странах Бенилюкса, на которой присутствовали Президент Казахстана, члены королевской семьи и правительства Бельгии, представители дипломатического корпуса.

    В 1996 году вышел Указ Президента Республики Казахстан «О государственной символике Республики Казахстан», имеющий силу закона.

    В 2013 году в Павлодаре был открыт филиал Союза писателей Казахстана. Творческий союз поэтов и писателей региона объединил в своих рядах плеяду талантливых людей, пишущих на казахском и русском языках, продолжающих национальные традиции классиков в беллетристике.

    В 2014 году в немецком городе Гамбурге состоялось официальное открытие почетного консульства Республики Казахстан.

    В ходе мероприятия посол РК в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов вручил новому почетному консулу Йохану Киллингеру консульский патент и пожелал успехов в деле расширения сотрудничества между Казахстаном и Германией.

    В 2018 году в Вашингтоне был открыт Центр казахстанской литературы и культуры. Книги о Казахстане теперь будут представлены и в одной из главных библиотек мира - в Библиотеке Конгресса США. Это национальная библиотека Соединенных Штатов Америки и самая крупнейшая в мире. Расположена в Вашингтоне, была основана в 1800 году. Фонд библиотеки составляет более 156 млн изданий, обслуживает более 1 800 000 читателей в год.

    В 2019 годупри Национальном архиве Республики Казахстан и Центре рукописей и редких книг был создан Научно-методический центр «Архив-2025».

    Задачами центра являются создание единой базы возращенных документов; механизма сотрудничества с архивами зарубежных стран, межведомственной координации и взаимодействия государственных органов всех уровней и научного сообщества по реализации мероприятий в рамках программы «Архив-2025». Центр будет также заниматься методическим сопровождением поисково-исследовательской работы специальных групп историков, архивистов, ученых, культурологов на долгосрочном взаимодействии с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами.

    В 2020 году в Соединенных Штатах Америки были выпущены почтовые марки с изображением великого поэта и просветителя Абая и памятные монеты аль-Фараби, на лицевой стороне которых размещено изображение ученого и философа аль-Фараби, а на оборотной стороне - логотип «Рухани жаңғыру» с парящим над степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа.

    В 2022 году Ильдар Ягьяев из Мангистауской области стал чемпионом по подтягиванию на турнике на чемпионате мира, который состоялся в Хельсинки. Казахстанский спортсмен подтянулся с весом 96,5 кг, установив тем самым новый мировой рекорд.

    В 2022 году студент 4-го курса Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета Арыстан Абильдин, выступающий под псевдонимом Colorit, получил двойной платиновый диск по итогам ушедшего года за творческие успехи и рекордное прослушивание кавера на хит «Быстро» - 45 млн.

    Платиновый диск - статус музыкального альбома, присваиваемый в зависимости от количества проданных копий.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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