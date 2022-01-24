+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

24 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

24 Января 2022 07:00
Поделиться:
24 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
23 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
23 января. Календарь Казинформа «Даты. События» 22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения» 22 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день образования

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25). Международный день образования призван напомнить, что право на образование - одно из важнейших прав человека и обязанность государства, а обеспечение справедливого и инклюзивного образования - один из важных инструментов в борьбе с нищетой и гендерным неравенством по всему миру. В этот день ООН и ЮНЕСКО призывают правительства и организации к тому, чтобы включить всеобщее качественное образование в число главных приоритетов и сотрудничать в области образования на глобальном уровне.

Международный день эскимо

Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

День комьюнити-менеджера

Ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в различных странах мира в четвертый понедельник января, посвящен одной из самых молодых и активно развивающихся профессий.

Комьюнити-менеджеры отвечают за создание, развитие, управление и общение с участниками сообщества, а также занимаются созданием и поддержкой UGC-систем. Работа комьюнити-менеджера лежит на стыке PR, HR, социальной психологии и других гуманитарных (но не ограничиваясь ими) дисциплин.

СОБЫТИЯ

В 1995 году в Брюсселе состоялась торжественная церемония открытия посольства Республики Казахстан в странах Бенилюкса, на которой присутствовали Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены королевской семьи и правительства Бельгии, представители дипломатического корпуса.

В 1996 году вышел Указ Президента Республики Казахстан «О государственной символике Республики Казахстан», имеющий силу закона.

В 2013 году в Павлодаре был открыт филиал Союза писателей Казахстана. Творческий союз поэтов и писателей региона объединил в своих рядах плеяду талантливых людей, пишущих на казахском и русском языках, продолжающих национальные традиции классиков в беллетристике.

В 2014 году в немецком городе Гамбурге состоялось официальное открытие почетного консульства Республики Казахстан.

В ходе мероприятия посол РК в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов вручил новому почетному консулу Йохану Киллингеру консульский патент и пожелал успехов в деле расширения сотрудничества между Казахстаном и Германией.

В 2018 году в Вашингтоне был открыт Центр казахстанской литературы и культуры. Книги о Казахстане теперь будут представлены и в одной из главных библиотек мира - в Библиотеке Конгресса США. Это национальная библиотека Соединенных Штатов Америки и самая крупнейшая в мире. Расположена в Вашингтоне, была основана в 1800 году. Фонд библиотеки составляет более 156 млн изданий, обслуживает более 1 800 000 читателей в год.

В 2019 году при Национальном архиве Республики Казахстан и Центре рукописей и редких книг был создан Научно-методический центр «Архив-2025».

Задачами центра являются создание единой базы возращенных документов; механизма сотрудничества с архивами зарубежных стран, межведомственной координации и взаимодействия государственных органов всех уровней и научного сообщества по реализации мероприятий в рамках программы «Архив-2025». Центр будет также заниматься методическим сопровождением поисково-исследовательской работы специальных групп историков, архивистов, ученых, культурологов на долгосрочном взаимодействии с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами.

В 2020 году в Соединенных Штатах Америки были выпущены почтовые марки с изображением великого поэта и просветителя Абая и памятные монеты аль-Фараби, на лицевой стороне которых размещено изображение ученого и философа аль-Фараби, а на оборотной стороне - логотип «Рухани жаңғыру» с парящим над степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
23 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
23 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
22 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
3 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
4 Кран упал на стройке в Алматы
5 История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
6 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Читайте также
23 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Кран упал на стройке в Алматы
История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz

Архив