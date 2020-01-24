24 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день эскимо

Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

СОБЫТИЯ

В 1995 году в Брюсселе состоялась торжественная церемония открытия посольства Республики Казахстан в странах Бенилюкса, на которой присутствовали Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены королевской семьи и правительства Бельгии, представители дипломатического корпуса.

В 1996 году вышел Указ Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «О государственной символике Республики Казахстан», имеющий силу закона.

В 2013 году в Павлодаре открыт филиал Союза писателей Казахстана.

Творческий союз поэтов и писателей региона объединил в своих рядах плеяду талантливых людей, пишущих на казахском и русском языках, продолжающих национальные традиции классиков в беллетристике.

В 2014 году в немецком городе Гамбурге состоялось официальное открытие почетного консульства Республики Казахстан.

В ходе мероприятия посол РК в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов вручил новому почетному консулу Йохану Киллингеру консульский патент и пожелал успехов в деле расширения сотрудничества между Казахстаном и Германией.

В 2014 году Казахстан принял участие в выставке туризма и путешествий «Emitt 2014» в Стамбуле. Казахстанская экспозиция в Турции ознакомила посетителей с планами проведения в Астане международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Участники презентовали новые товары и услуги, последние достижения и разработки в области туризма.

В 2018 году в Вашингтоне был открыт Центр казахстанской литературы и культуры. Книги о Казахстане теперь будут представлены и в одной из главных библиотек мира - в Библиотеке Конгресса США. Это национальная библиотека Соединенных Штатов Америки и самая крупнейшая в мире. Расположена в Вашингтоне, была основана в 1800 году. Фонд библиотеки составляет более 156 млн изданий, обслуживает более 1 800 000 читателей в год.

В 2019 году при Национальном архиве Республики Казахстан и Центре рукописей и редких книг был создан Научно-методический центр «Архив-2025».

Задачами центра являются создание единой базы возращенных документов; механизма сотрудничества с архивами зарубежных стран, межведомственной координации и взаимодействия государственных органов всех уровней и научного сообщества по реализации мероприятий в рамках программы «Архив-2025». Центр будет также заниматься методическим сопровождением поисково-исследовательской работы специальных групп историков, архивистов, ученых, культурологов на долгосрочном взаимодействии с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами.